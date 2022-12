’POTUS’ Biden pept Team USA op: ’Coach, ik ben er klaar voor’

„Joe Biden belde vlak voor aanvang van het toernooi om de ploeg op te peppen. We zaten met iedereen van de selectie om dat op tafel neergelegde mobieltje heen.”

„’Coach, line me up. I am ready to go, coach, stel me op, ik ben er klaar voor’, zei de president. Geweldig, iedereen vond het een grote eer: de president van Amerika die belt. Dan heb je wel een verhaal te vertellen aan je familie”, lacht Stewart.

Biden benoemde volgens Stewart niet een specifieke wedstrijd, hoewel het laatste groepsduel met Iran beladen was. „Leuk om te horen, dat hij er later bij een bijeenkomst in Amerika op terug is gekomen dat we ons voor de knock-outfase hebben geplaatst.”