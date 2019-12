Suárez over wereldgoal: ’Mijn mooiste ooit’

Over de hele wereld maakt Suárez doelpunten, maar nooit eerder maakte hij er eentje die zo mooi was als zijn laatste. Frenkie de Jong zette een fraaie combinatie op en uiteindelijk eindigde de bal voor - of eigenlijk achter - de voeten van Suárez. De Uruguayaan verschalkte vervolgens de doelman met een weergaloze hakbal.

„Het was de mooiste treffer van mijn carrière”, vertelt Suárez, die op het hoogste niveau al 295 goals maakte, aan Barça TV. „Het was een moeilijke hoek, dat wist ik”, gaat de spits verder. „Een hakje was mijn laatste redmiddel en om het de keeper moeilijker te maken moest de bal de lucht in. Gelukkig lukte het en ging hij er schitterend in.”

Het doelpunt van de oud-Ajacied had overigens veel weg van een treffer van Patrick Kluivert, toen hij bij de Catalaanse grootmacht speelde. In het seizoen 2002/2003 - toevallig ook tegen Mallorca - scoorde de Nederlander net zoals Suárez met zijn hak. In de onderstaande video is het doelpunt (vanaf 0:55) te zien.