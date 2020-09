Wright vernedert Van Gerwen: ’Maar ik gooide dramatisch’

Toch was Snakebite na afloop niet heel verheugd. „Michael kwam simpelweg niet in de buurt van zijn normale niveau en daar heb ik van geprofiteerd, maar ik stond zelf ook gewoon dramatisch te gooien”, aldus de Schot, die een gemiddelde van 105.09 noteerde. Van Gerwen kwam niet verder dan een score van 91.54 per drie pijlen.

Wright staat met nog drie wedstrijden te gaan op de vierde plek in de rangschikking van de Premier League. Die positie geeft hem recht op deelname aan de finale-avond. Van Gerwen bezet de vijfde stek. De Brabander heeft evenveel punten als zijn rivaal, maar won tot dusver minder legs.

De zege op Van Gerwen was dus zeer belangrijk voor Wright. „Dit is inderdaad een massive resultaat. Ik had echt nooit verwacht dat ik met 8-1 zou winnen van Michael.”

Dat hij Van Gerwen niet op een white wash trakteerde, deerde Wright weinig. „Ik heb er bij 5-0 ook niet aan gedacht. Dat zit meer in Michael. Ik weet ook zeker dat hij me straks een keer met 8-0 gaat verslaan. Ik ben gewoon lang niet zo meedogenloos als hij. Ik was vooral bevreesd dat hij plots op stoom zou raken en de stand nog gelijk zou trekken. Ik had eigenlijk ook wel gehoopt dat hij meer legs zou winnen”, zo leefde Wright mee met de fans die vanuit huis meekeken met de eenzijdige partij.

De 50-jarige darter weigert te denken dat hij in de strijd om een plek bij de laatste vier definitief heeft afgerekend met Van Gerwen, die donderdag tegenover koploper Glen Durrant staat. „Michael zal weer orde op zaken willen stellen. Hij wil laten zien waarom hij nummer één van de wereld is.”