Minuut stilte voor Pelé in Eredivisie en Eerste Divisie

Zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie wordt volgende week vrijdag hervat na de winterstop, die voor de clubs uit de hoogste afdeling langer dan normaal duurde vanwege het WK in Qatar. In de Keuken Kampioen Divisie werden tijdens het WK nog wel wat wedstrijden gespeeld.

FC Twente en FC Emmen hervatten de Eredivisie vrijdag 6 januari in Enschede. PSV komt een dag later in actie tegen Sparta Rotterdam, koploper Feyenoord en titelverdediger Ajax spelen op zondag 8 januari tegen respectievelijk FC Utrecht en NEC.

In onder meer de Engelse, Spaanse en Franse competitie wordt dit weekeinde al stilgestaan bij het overlijden van Pelé, de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. In de Premier League gebeurt dat met een minuut applaus, in La Liga met een minuut stilte. De Italiaanse voetbalbond maakte vrijdag bekend dat bij de oefenwedstrijden van dit weekeinde en de komende speelronde in de Serie A ook een minuut stilte wordt gehouden voor Pelé.