Michael van Gerwen ontbreekt in nieuwe opzet PDC: ’Onder deze condities onmogelijk’

Michael van Gerwen Ⓒ EPA

Michael van Gerwen zal niet deelnemen aan de thuiscompetitie die de PDC heeft opgezet. Sterker nog, hij kan niet eens meespelen volgens de regels. Tijdens de partijen mag er bijvoorbeeld geen omgevingsgeluid hoorbaar zijn. Dat is in zijn huis in Vlijmen onmogelijk, aangezien zijn dartkamer met een open trap in verbinding met de woonkamer staat.