Sport Kort: Trainer Lammers ontslagen bij Esbjerg

Denen zetten Lammers op straat

12.13 uur Trainer John Lammers moet op zoek naar een nieuwe werkgever. De 55-jarige Brabander is ontslagen bij de Deense club Esbjerg fB. Lammers, die met Esbjerg afgelopen seizoen als derde eindigde in de competitie en zo Europees voetbal behaalde, moet vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten in de eerste weken van het seizoen.

Esbjerg werd in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Sjachtjor Soligorsk uit Wit-Rusland. In de Deense Superliga won de ploeg van Lammers slechts één van de eerste negen competitiewedstrijden. Met vijf punten houdt Esbjerg alleen Silkeborg IF onder zich op de ranglijst.

Volleybalsters stunten tegen Brazilië

12.20 uur De Nederlandse volleybalsters hebben maandag bij de World Cup in Japan voor een stunt gezorgd. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in drie sets te sterk voor Brazilië: 25-23 25-21 25-22. Het was de derde overwinning van Oranje, dat eerder won van Argentinië en Kenia, maar met Brazilië een tegenstander van een ander kaliber kreeg.

Makkelie fluit Atlético Madrid - Juventus

10.50 uur Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag de leiding over het duel tussen Atlético Madrid en Juventus in de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA wees de 36-jarige Makkelie aan voor de wedstrijd uit groep D. Makkelie komt bij Juventus met verdediger Matthijs de Ligt een landgenoot tegen.

Het duel in het Estadio Metropolitano in de Spaanse hoofdstad begint om 21.00 uur. Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis fungeren als respectievelijk videoscheidsrechter en assistent-VAR.

Danny Makkelie Ⓒ BSR Agency

Pliskova weer naar WTA Finals

Tennisster Karolina Pliskova heeft zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals in Shenzhen. De 27-jarige Tsjechische boekte afgelopen week in Zhengzhou haar vierde toernooizege van dit jaar. Pliskova is daardoor zeker van een startbewijs voor het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissters van het seizoen.

Pliskova bereikte de afgelopen twee jaar steeds de halve finales van het toernooi dat toen nog in Singapore werd gehouden. In 2017 verloor ze van Caroline Wozniacki, vorig jaar van Sloane Stephens. Met de verhuizing van Singapore naar Shenzhen is het prijzengeld ook verdubbeld naar 14 miljoen dollar, omgerekend zo'n 12,5 miljoen euro.

Bertens blijft nummer 8

08.25 uur Hoewel tennisster Kiki Bertens afgelopen week in Zhengzhou direct werd uitgeschakeld, blijft ze de nummer 8 van de wereld. Bertens had geen punten te verdedigen en leverde daarom niets in. De beste Nederlandse tennisster van dit moment speelt deze week in Osaka. Vorig jaar schreef ze in dezelfde periode van het seizoen het toernooi van Seoul op haar naam.

De Australische Ashleigh Barty voert de wereldranglijst aan, gevolgd door Karolina Pliskova. De Tsjechische pakte afgelopen week de titel op het Chinese hardcourt in Zhengzhou. Bianca Andreescu, de 19-jarige winnares van de US Open, staat nog steeds op de vijfde plek.

Kiki Bertens blijft in de top tien. Ⓒ Hollandse Hoogte