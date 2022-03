Vierde sponsor verlaat Royal Antwerp na aanstellen Marc Overmars

„De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Groep”, staat in een verklaring van het bedrijf in Belgische media. „Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geraadpleegd noch geïnformeerd.”

Antwerp presenteerde maandag Overmars als technisch directeur, zes weken nadat hij was opgestapt bij Ajax als gevolg van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke werknemers van de club.

Select Groep is dus niet meer de enige sponsor van Antwerp die vanwege de aanstelling van de Nederlander stopt. „Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen”, aldus Select Groep.

„We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.”

’Signaal afgeven’

Ook Descroes volgt nu dus het voorbeeld van Select Group. Het havenbedrijf was al drie jaar partner van de club en heeft nog een overeenkomst van twee jaar met de club, maar wil die dus stopzetten.

„We hebben deze ochtend aan Antwerp laten weten dat we het contract stopzetten”, zegt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck van Descroes in Belgische media. „We hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer. Wij willen een duidelijk signaal afgeven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur.”

Het bedrijf zegt nog een overeenkomst van twee jaar te hebben en eventuele gevolgen voor het ontbinden van het contract te zullen dragen. „Het is jammer dat de aanstelling van Overmars niet eerst besproken is met de sponsors.”

Federale Verzekering trekt ook de handen van Antwerp af

Ook Federale Verzekering bracht vandaag RAFC Antwerp op de hoogte dat ze haar sponsorcontract per direct stopzet. „Aanleiding van deze stopzetting is de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur. Als sponsor zijn en wensen we niet betrokken te zijn in het personeelsbeleid van de club. We vernamen deze aanstelling enkel via de pers, wat we betreuren. Gezien de aard van de feiten, welke in strijd zijn met onze normen en waarden, zien we ons genoodzaakt ons sponsorcontract stop te zetten met onmiddellijke ingang.”

VINCI Energie voorlopig weg

VINCI Energies, dat normaal te zien is op reclameborden en gasten ontvangt in het stadion, trekt zich als vierde sponsor voor de rest van dit seizoen terug. Over volgend seizoen wordt nog nagedacht.

VINCI Energies zegt respect voor vrouwen heel belangrijk te vinden en wil verder niks zeggen over de sponsordeal.

ZNA zet samenwerking on hold

Door de indiensttreding van Overmars als sportief directeur van RAFC zet Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de samenwerking met de club on hold. Concreet betekent dit dat ZNA geen geld of goederen meer aanvaardt van de club, en niet meer zal ingaan op voorstellen om patiëntjes de aftrap te laten geven of een wedstrijd te laten bijwonen.

„De samenwerking met de club hebben we altijd ten zeerste gewaardeerd. Als we onze duizenden medewerksters en honderdduizenden patiëntes in de ogen willen blijven kijken, kunnen we het niet maken om hiermee door te gaan. Respect en professionaliteit zijn twee van onze kernwaarden. Die waarden trekken we door in de contacten met en keuze van onze partners.”

Verder is ook Heylen Vastgoed, een van Antwerps voornaamste sponsors, niet blij met hoe de club de aanstelling van Overmars heeft aangepakt. „We hebben een gesprek gehad met de club waarin we onze bezorgdheden hebben geuit”, zegt vennoot Cedric Vanhencxthoven. „Zo hebben we de club aangemaand om duidelijk te communiceren over de zaak, want de persconferentie was op dat vlak niet afdoende. Verder hopen we dat de club er in de gesprekken alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de feiten die zich in het verleden hebben afgespeeld zich zouden herhalen.”

Port of Antwerp wacht af

Volgende week staat er een Raad van Bestuur gepland van RAFC, waar de controversiële perscommunicatie over de nieuwe sportief directeur bij Antwerp op de agenda staat. CEO van Port of Antwerp, Jacques Vandermeiren, onafhankelijke bestuurder van RAFC: „Het spreekt voor zich dat dit een uiterst belangrijk agendapunt wordt. Het thema raakt mij als persoon en bedrijfsleider. Dit is een zeer belangrijk agendapunt en fundamenteel maatschappelijk thema, waar we als bestuurders een direct gesprek over wensen te houden. De dialoog hierover zal volgende week intern worden gevoerd op de Raad van Bestuur. Het is onze rol als bestuurders om dit hoog op de agenda te zetten. We zullen na deze Raad van Bestuur communiceren.”

Port of Antwerp zal na deze Raad van Bestuur ook evalueren hoe verder te gaan met het sponsorcontract van Royal Antwerp FC.

Veel andere sponsors zitten ook nog met vragen en hekelen het gebrek aan communicatie van de club. „De bedoeling is om met alle sponsors in gesprek te gaan”, klinkt het in een statement bij Antwerp. „Sommige van die gesprekken hebben al plaatsgevonden. Andere zijn gepland of nog hangende.”

