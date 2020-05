Sturing verder in andere rol bij Vitesse

Sturing was op dat moment werkzaam in de opleiding van de Arnhemse club, die hem een andere functie wil aanbieden.

„We zijn Edward dankbaar dat hij de afgelopen maanden de verantwoordelijkheid als interim-hoofdtrainer heeft genomen”, zegt technisch directeur Johannes Spors.

„We willen daarom dolgraag dat hij aan Vitesse verbonden blijft. Vanaf het begin van het proces hebben we alle opties omtrent het hoofdtrainerschap open gehouden. We hebben gesproken met Edward en met andere kandidaten. Op dit moment zijn we met Edward in gesprek over in welke rol we verder gaan met elkaar.”

Verwacht wordt dat de in maart begonnen Duitser snel een hoofdtrainer voor komend seizoen zal presenteren.

Sturing zegt de beslissing te respecteren. „Ik wil van waarde zijn voor Vitesse. Dat had gekund in de rol van hoofdtrainer, maar dat kan ook op andere manieren. De komende periode benutten we de tijd om samen tot een plan te komen.”