Relletje binnen Jumbo-Visma in kiem gesmoord: ’Ik had beter moeten communiceren’

De Hongaarse renner verklaarde bij z’n landgenoten dat het niet zijn bedoeling was om Matej Mohorič en Quinn Simmons terug te brengen naar Benoot’s groepje in de achtervolging op Tom Pidcock. „Dat zou een amateuristisch manoeuvre geweest zijn van mij”, aldus Valter.

„Toen zij uitgeput waren na de voorlaatste grindstrook, pakte ik m’n moment om alleen naar Tiesj te springen. Dat zag je ook op tv. Ik had nooit het gevoel dat Tiesj me dat kwalijk zou nemen, Jumbo-Visma is geen team dat elkaar kansen afneemt en ik ben ook niet zo’n renner. Natuurlijk maak ik als jonge renner nog fouten, maar dit zou geen fout geweest zijn, maar eerder egoïstisch. Zo ben ik niet, daarom was ik ook verrast dat Tiesj dacht dat ik de tegenstand wilde terugbrengen.”

Plooien gladgestreken

Na de Strade waren er beelden van een discussie tussen de ploegmaten van Jumbo-Visma. „Ik vertelde Tiesj dat ik er spijt van had en dat ik fout zat, maar hij zei me dat er niets was om me voor te excuseren”, aldus Valter bij Eurosport. In de bus na de koers praatten beide heren alles uit en bespraken ze de verschillende koerssituaties waarin ze konden winnen. Zondag trainden ze samen en waren alle plooien alweer gladgestreken.

Ondanks de miscommunicatie in de laatste kilometers reden de troepen van Jumbo-Visma een verdienstelijke koers met een podium- en ereplaats voor Benoot en Valter. „Enkel voor Jumbo’s standaarden is dit een gemiste kans, andere teams zouden enorm blij zijn met een derde en vijfde plek in de Strade”, aldus Valter. „Ik spendeerde twintig dagen met Tiesj op de Teide en zaterdag was pas onze eerste koers samen. We hebben een verschillende stijl van koersen en moeten nog de juiste teamgeest met elkaar vinden.”

„We moesten zaterdag beter communiceren en zodra Tiesj en ik vaker samen hebben gekoerst, zal dat wel komen. Op zulke momenten weet je dat je in het heetst van de strijd zelf keuzes moet maken, dan moet je duidelijk communiceren en dat deden we niet. Maar Tiesj zei me achteraf dat deze ontgoocheling juist positief kan zijn. Als we de koers op deze manier hadden gewonnen, zouden we niet geleerd hebben uit onze ’fouten’. Nu kunnen we dit voorval meenemen naar de toekomst.”

Bron: Het Nieuwsblad