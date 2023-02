Antwerp wint bij koploper Genk dankzij doelpunt Gyrano Kerk

Het was de eerste nederlaag voor de Limburgers sinds tweede kerstdag, toen verloren werd bij Kortrijk. Daarna pakte de ploeg van trainer Wouter Vrancken 13 punten uit vijf duels. Antwerp staat, ook nog achter Union, derde op 12 punten van de koploper.

Antwerp-trainer Mark van Bommel begon met naast Kerk ook Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen in de basis. Calvin Stengs ontbrak vanwege een schorsing. Voor Kerk, vorige maand overgekomen van Lokomotiv Moskou, was het zijn tweede basisplaats.

In een duel met veel overtredingen waren voor rust de beste kansen voor de thuisploeg. Daniel Muñoz schoot na een kleine 20 minuten net voorlangs, niet veel later raakte Joseph Paintsil de paal in de korte hoek.

De enige treffer viel echter in de 57e minuut aan de andere kant. Verdediger Gerardo Arteaga verkeek zich op een diepe bal. Via zijn been belandde de bal voor de voeten van Kerk, die langs doelman Maarten Vandevoordt raak schoot. Het was het eerste doelpunt in de Belgische competitie voor de voormalig speler van FC Utrecht. Tien minuten voor tijd voorkwam de Genkse doelman een voortijdige beslissing door een inzet van invaller Christopher Scott knap te pareren.

Dallinga draagt bij aan zege Toulouse

Spits Thijs Dallinga heeft met zijn achtste doelpunt in de Franse voetbalcompetitie een bijdrage geleverd aan de zege van Toulouse op Stade Rennes. Toulouse versloeg de nummer 5 van de ranglijst voor eigen publiek met 3-1 en staat met 32 punten uit 23 wedstrijden in de middenmoot van de Ligue 1.

Thijs Dallinga scoorde weer. Ⓒ ANP/HH

Dallinga rondde in de 37e minuut op aangeven van Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) een snelle uitbraak van de thuisclub af. De Marokkaanse international Aboukhlal had even daarvoor de 2-0 voor zijn rekening genomen.

Met middenvelder Stijn Spierings stond nog een Nederlander in de basis bij Toulouse. Spelmaker Branco van den Boomen, vorige week uit een vrije trap nog trefzeker in het met 2-1 verloren duel met koploper Paris Saint-Germain, ontbrak bij de club die vorig jaar promoveerde naar de Ligue 1.

De 22-jarige Dallinga maakte afgelopen seizoen 32 doelpunten voor Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie en dwong daarmee een transfer naar Toulouse af.