Joost Luiten begint sterk aan toernooi van Hamburg

De Zweed Simon Forsström en Duitser Maximilian Kieffer gaan voorlopig aan de leiding. Zij gingen rond in 69 slagen. Luiten eindigde zondag op een gedeelde 21e positie van de KLM Open.

Luiten startte een stuk beter in Hamburg dan vorig jaar toen hij al na vijf holes opgaf. Hij noemde eerst een rugblessure als oorzaak, maar kwam daar later op terug. „Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen en daar wil ik niet omheen draaien”, zei hij toen.