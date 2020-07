Max Verstappen kwalificeert zich als derde voor Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen (die 0,538 langzamer was dan Bottas) begint de race zondag op mediums. De Nederlander kwam bij Q2 als enige van het deelnemersveld op mediums naar buiten en klokte daarmee zijn snelste tijd. Nadat hij in de laatste ronde weer was geswitcht naar softs, kon hij kort voor het einde zijn voet van het gaspedaal halen nadat duidelijk werd dat hij verzekerd was van een plaats bij de beste tien.

Max Verstappen op het circuit van Spielberg. Ⓒ AFP

Eerder op de zaterdag noteerde de Nederlander bij de derde en tevens laatste vrije training de derde tijd. Dat deed hij met een nieuwe voorvleugel op zijn Red Bull, nadat er vrijdag in de tweede vrije training eentje was afgebroken. Tijdens de eerste twee vrije trainingen werd Verstappen derde en achtste.

Tijdens Q1 klokte Verstappen in 1:04,024 de snelste tijd. Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen en George Russell moesten na de eerste kwalificatiesessie het veld ruimen. Q1 beloofde al vuurwerk, want de top-13 van de eerste sessie zat binnen een seconde van elkaar. Na Q2 viel het doek voor Esteban Ocon, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Daniil Kvyat en (pijnlijk voor Ferrari) Sebastian Vettel.

De Grand Prix van Oostenrijk is zondag de eerste GP in het seizoen 2020, dat eigenlijk een kleine vier maanden geleden al van start zou gaan in Australië. Door het coronavirus werden er vele races uitgesteld of helemaal geschrapt, zoals de Grand Prix van Zandvoort. De start in Oostenrijk is zondagmiddag om 15.10 uur.

Bekijk hier de volledige uitslag van de kwalificatie en de volledige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk