Mogen fans in Britse EK-stadions straks alleen stampen en klappen?

Hoewel het EK voetbal ondanks de coronacrisis - zij het met een jaartje vertraging - komende zomer sowieso doorgaat, zal niet alles meteen weer bij het oude zijn. Naast speciale juichregels, wordt in het Verenigd Koninkrijk mogelijk ook een alcoholverbod ingevoerd, omdat supporters zich met drank op minder goed aan de social distancing-regels houden.

Aan de andere kant van de Noordzee is het de bedoeling dat de coronaregels op 21 juni in zijn geheel worden losgelaten. Om dat ordentelijk te laten verlopen bereidt men zich in Groot-Brittannië voor op een enkele testevenementen, om te achterhalen welke maatregelen werken en welke juist niet.

Stadions

Het EK begint op 11 juni en duurt precies een maand. Hampden Park in Glasgow (Schotland) en Wembley in Londen (Engeland) zijn twee van de stadions waar wordt gevoetbald, zij het met een maximale capaciteit van 33 procent.

Ook het Aviva Stadium in het Ierse Dublin fungeert mogelijk als gastheer, al is dat nog niet zeker, omdat nog niet zeker is dat daar publiek aanwezig kan zijn.

’Nieuwe normen’

Professor Dame Theresa Marteau van de Universiteit van Cambridge leidt de groep wetenschappers die de testevenemeten gaat overzien. Volgens haar moeten sportfans rekenen houden met ’nieuwe normen’ wanneer zij hun favoriete team willen ondersteunen.

„Hoewel het volstrekt normaal is dat supporters wedstrijden passievol volgen, anders is er per slot van rekening niets aan, moeten we misschien toch kijken naar andere manieren om emoties te uiten. Stampen en klappen brengt bijvoorbeeld minder risico’s met zich mee dan schreeuwen en zingen.”

Marteau benadrukt dat dergelijke regels niet vanuit de overheid moeten worden opgelegd, maar juist via een samenwerking met de fans zelf tot stand moeten komen. Om de boodschap te benadrukken zouden sporters elkaar niet moeten knuffelen na bijvoorbeeld een doelpunt, zo oppert ze.

Alcohol

Alcoholgebruik is een ander probleem dat onder de loep wordt genomen tijdens de testevenementen. Hoewel wordt gedacht aan een verbod, weet Marteau dat zoiets ook nadelig kan uitpakken. De vrees is dat grote groepen supporters dan op het laatste moment tegelijkertijd, met de nodige drankjes achter de kiezen, naar het stadion komen.