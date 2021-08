Medaillespiegel: TeamNL in Tokio op weg naar olympisch record 2000

Sport

Dag 12 in Tokio: Wat heb ik gemist en wie komen er nog in actie?

Het is alweer tijd voor dag 12 in Tokio. Welke Nederlanders komen vandaag in actie op de Olympische Spelen? Atlete Femke Bol en zwemster Sharon van Rouwendaal bezorgden Nederland in de nacht alweer twee medailles, terwijl ook de hockeyvrouwen een plak hebben veilig gesteld.