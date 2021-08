TeamNL gaat olympisch record 2000 overtreffen, China blijft onbetwiste leider

Zwemster Sharon van Rouwendaal, atlete Femke Bol en springruiter Maikel van der Vleuten (in combinatie met paard Beauville Z) bezorgden TeamNL woensdag de 21e, 22e en 23e medaille in de Japanse hoofdstad. En daar komen sowieso nog twee medailles bij.

Boksster Nouchka Fontijn is al zeker van minimaal brons in de categorie tot 75 kilogram en ook de hockeyvrouwen zijn dankzij hun finaleplaats verzekerd van goud of zilver. Ook de oppermachtige baanwielrenners en de in topvorm verkerende Sifan Hassan maken nog goede kansen op eremetaal. Team NL heeft nu zes keer goud, acht keer zilver en negen keer brons veroverd.

Femke Bol viert feest na haar bronzen race. Ⓒ HH/ANP

In Sydney pakte Nederland 25 medailles: twaalf gouden, negen zilver en vier brons. De afgelopen dagen overtrof TeamNL al de prestaties van Londen 2012 (twintig medailles, waarvan zes goud) en Rio 2016 (negentien medailles, acht goud).

Op de Spelen van Athene 2004 veroverde Nederland 22 medailles. Daarvan waren er vier goud van kleur. Oranje nam in Athene zowel zilver als brons negen keer mee naar huis.

China is nog altijd de onbetwiste leider in de medaillespiegel, maar begroette woensdag slechts één zilveren medaille. Dat was de 70e plak deze Spelen: 32 goud, 22 zilver en 16 brons. De Amerikaanse ploeg (25-31-23) blijft tweede, maar is in het klassement van het totaal aantal medailles nog wel koploper (79). Gastland Japan (21-7-12) is derde, nu gevolgd door Groot-Brittannië (15-18-15), Australië (15-4-17) en Rusland (14-21-18).

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.