Van Bronckhorst trots op Feyenoord

Na een slechte eerste helft trok de koploper de wedstrijd na rust naar zich toe. "We stonden achter, zaten niet in de wedstrijd en wisten het toch om te buigen. Dat getuigt van karakter'', zei Van Bronckhorst in het Abe Lenstra-stadion.

Van Bronckhorst bekende geschrokken te zijn van de manier waarop zijn ploeg zich de eerste 45 minuten liet afbluffen. ,,We wisten dat Heerenveen fel zou starten, daar moet je iets tegenover stellen. We kozen vaak te snel voor de lange bal, waardoor we moeilijk onder de druk vandaan kwamen.''

Tactische wissel

De trainer liet Steven Berghuis en Dirk Kuyt halverwege van kant wisselen, zodat Berghuis weer op rechts kwam te staan en Kuyt op links. "Toen was de veldbezetting een stuk beter.''

Door de winst op Heerenveen weet Feyenoord nu al dat het ook na de komende topper tegen Ajax, ongeacht het resultaat in Amsterdam, aan kop blijft staan. "Een ideale situatie'', zei Van Bronckhorst. "Het zou mooi zijn als we ook daar een resultaat halen, dat kunnen wij.''