Nederlandse profs ontvluchten Oekraïne

„We waren net terug vanuit een trainingskamp in Turkije en een paar uur later hoorden we dat de Russen hadden aangevallen. Het was wel even schrikken als je hoort dat er oorlog is uitgebroken en als al je teamgenoten in paniek raken en je hoort dat de competitie niet doorgaat”, aldus Antwi, die vanuit Kiev sprak met de radiozender.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De 26-jarige aanvaller vertelde donderdagavond tegen Radio 1 hoe hij Oekraïne probeert te verlaten. „Ik probeer nu naar Lviv te gaan. Ik heb gelukkig een trein kunnen regelen. Ik hoop nu heel in Lviv aan te komen. Als ik daar ben, ga ik naar de ambassade of ik probeer met mijn Nederlandse teamgenoot een busrit naar Polen te regelen en vandaar een vlucht naar Nederland.”

Supermarkt

Al te veel kreeg Antwi nog niet mee van de oorlogshandelingen. „Ik heb gek genoeg niks gezien buiten. Ik zag alleen veel mensen naar de supermarkt gaan. Ik hoorde ook wel sirenes, maar dat was het eigenlijk. Geen aanslagen of dat soort dingen.”

Angstig heeft de voetballer zich nog niet gevoeld, vertelde hij. „Ik blijf vaak wel rustig onder zulke situaties. Ik probeer te kijken wat er op zo’n moment mogelijk is. Ik zal misschien pas bang worden als ik een aanslag zie of wanneer het echt heel dichtbij is.”

Zijn familie maakt zich wel ongerust. „Ik heb constant contact met mijn familie. Die maken zich wel erg zorgen.”