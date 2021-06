Roland Garros: Djokovic en Nadal door, Koolhof/Rojer stranden

Nadal jaagt op zijn vijfde Roland Garros-zege op rij en zijn veertiende titel in totaal op het Parijse gravel. Tegen Norrie, die hem op de Australian Open ook al goed tegenstand wist te bieden, had Nadal het vooral in de tweede set lastig. De Britse nummer 45 van de wereldranglijst nam twee keer een break voorsprong in de set, maar Nadal kwam terug tot 3-3 en besliste de set met enkele fraaie punten.

In de derde set had de Spaanse nummer drie van de plaatsingslijst aan één break voldoende om uit te lopen naar 5-2. Norrie weerde zich goed en sloeg een matchpoint van Nadal weg. Op 5-3 besliste de Spaanse gravelspecialist het alsnog op eigen service.

Novak Djokovic gaat zonder problemen naar de vierde ronde in Parijs. Ⓒ AFP

Djokovic

Novak Djokovic heeft zonder veel problemen de vierde ronde bereikt. De Servische nummer 1 van de wereld won in drie sets van de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1 6-4 6-1.

Djokovic had maar anderhalf uur nodig om de klus te klaren. De Serviër, ook de nummer 1 van de plaatsingslijst in Parijs, maakte het in de derde set met de derde break snel af: 6-1.

In de achtste finale zal Djokovic het opnemen tegen het 19-jarige Italiaanse talent Lorenzo Musetti, bezig aan zijn eerste Roland Garros. De nummer 76 van de wereldranglijst versloeg zijn landgenoot Marco Cecchinato in vijf sets: 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3.

Koolhof/Rojer stranden

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn in de derde ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. De twee Nederlanders die sinds kort een duo vormen, verloren in drie sets van Aleksandr Boeblik en Andrej Goloebev uit Kazachstan: 7-6 (2) 3-6 6-4.

Koolhof en Rojer waren in Parijs als elfde geplaatst. Ze verloren de eerste set in een tiebreak, maar knokten zich goed terug met 6-3 in de tweede set. Meteen in de derde set verloor Rojer zijn opslagbeurt en die achterstand konden de Nederlanders niet meer goedmaken. Op 5-3 kreeg het duo uit Kazachstan het eerste matchpoint op de service van Rojer, maar die wisten Koolhof en Rojer nog weg te werken. Op het tweede matchpoint op de opslag van Goloebev was het wel raak.