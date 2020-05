LeBron James had dolgraag tegen én met Michael Jordan gespeeld

„Ik houd van de grote spelers van weleer en had dolgraag met hen gespeeld, omdat ik een echte liefhebber ben. Maar begrijp me niet verkeerd, ik had het ook fantastisch gevonden om tégen al die grootheden te spelen. Hoe dan ook, Michael Jordan blijft voor mij een engel, inspiratiebron en een superheld.”

James heeft het gevoel dat Jordan en hij een ijzersterk duo hadden gevormd, zo vertelde hij in de YouTube-show Uninterrupted. „Ik denk dat mijn kwaliteiten, mijn passing en visie, uitstekend tot hun recht zouden komen naast Michael. Hij was namelijk een assassin. Hij kon punten scoren als geen ander.”

Scottie Pippen was een van de favoriete spelers van James, maar de vedette van de Los Angeles Lakers, denkt dat hij Jordan in diens glorietijden bij de Chicago Bulls naar een nog hoger niveau had kunnen stuwen. „Dan hadden de Bulls nog beter geweest”, aldus James.

Michael Jordan en LeBron James schudden elkaar in 2014 de hand rond een duel tussen de Miami Heat en Charlotte Bobcats, de club waar Jordan eigenaar van is. Ⓒ Hollandse Hoogte

James stond één keer tegenover Jordan, in 2001 tijdens een vriendschappelijk potje in Chicago. Het 16-jarige talent was totaal onder de indruk. „Hij was voor mij als de zwarte Jezus.”

Twee jaar later, James stond op het punt om de NBA te bestormen, speelden de twee tijdens het trainingskamp dat Jordan jaarlijks voor grote basketbaltalenten organiseerde eindelijk met elkaar. „We verloren niet één wedstrijd”, herinnert James zich nog.