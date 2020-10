Hakim Ziyech laat zich zien met goal en assist bij zege Chelsea

Met een verdekt schot in de kort hoek opende hij in de eerste helft de score, en halverwege de tweede helft stuurde hij Timo Werner op weg naar de 0-3. Tussendoor had Kurt Zouma de 0-2 binnen gekopt.

Manchester City zette de uitwedstrijd tegen Sheffield United in winst om. Een doelpunt van verdediger Kyle Walker bleek genoeg voor City op Bramall Lane: 0-1. De Engelsman, geboren in Sheffield en oud-speler van de club uit die stad, schoot de bal in de 28e minuut van buiten het strafschopgebied langs doelman Aaron Ramsdale. Walker luisterde zo zijn honderdste competitiewedstrijd voor City op met het winnende doelpunt.

Kyle Walker (nummer 2) is de gevierde man bij Manchester City. Ⓒ EPA

Aké kijkt toe

Nathan Aké behoorde na een liesblessure weer tot de selectie van Manchester City, maar de verdediger van Oranje bleef op de bank zitten. Met 11 punten uit zes wedstrijden staat de ploeg van manager Pep Guardiola voorlopig op de zevende plaats in de Premier League.

Sheffield United, dat vorig seizoen als nieuwkomer op het hoogste niveau als negende eindigde, wist pas een puntje te pakken. De ploeg van trainer Chris Wilder incasseerde tegen City al de zesde nederlaag in zeven wedstrijden. Sheffield verloor bijna alle duels met één doelpunt verschil.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

Eden Hazard is zaterdagmiddag de grote man bij Real Madrid. Ⓒ AFP

Spanje: Hazard leidt Real Madrid naar zege op Huesca

Real Madrid heeft in Spanje een overtuigende zege geboekt op Huesca. Eden Hazard, die na veel blessureleed voor het eerst dit seizoen in de basis verscheen, opende in de 40e minuut de score. De Belg knalde de bal met links in de hoek. Real liep daarna uit naar een overwinning van 4-1.

Karim Benzema verdubbelde vlak voor rust de voorsprong en Federico Valverde zorgde aan het begin van de tweede helft voor de 3-0. David Ferreiro deed nog iets terug namens Huesca, waarna Benzema vlak voor tijd op aangeven van invaller Rodrygo zijn tweede treffer van de middag maakte.

Met 16 punten uit zeven wedstrijden voert titelhouder Real Madrid nu de ranglijst van La Liga aan, op 2 punten gevolgd door Real Sociedad en Cadiz. Barcelona, dat vorige week in de ’Clasico’ met 3-1 verloor van Real Madrid, speelt later op zaterdag uit tegen Alavés. De ploeg van trainer Ronald Koeman heeft 9 punten minder dan Real.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga