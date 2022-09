KNVB opteert voor Grolsch Veste en Kuip voor Final Four Nations League

Nederland is volgend jaar juni gastheer van de Final Four, en de KNVB sorteert voor op De Kuip in Rotterdam en de Enschedese Grolsch Veste als speellocaties voor de vier wedstrijden (twee halve finales op 14 en 15 juni, en een finale en een wedstrijd om de derde plaats op 18 juni). De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en het Philips Stadion in Eindhoven zijn normaal gesproken natuurlijk ook serieuze opties voor de duels van Oranje, maar die locaties zijn niet beschikbaar vanwege concerten van De Toppers (Amsterdam) en Guus Meeuwis (Eindhoven) in die periode.

De kans is aanwezig dat Oranje tijdens een van de twee wedstrijden in de Final Four te maken krijgt met Kroatië. Die ploeg won zondag met 3-1 in Oostenrijk en eindigde zo als eerste in Groep 1 van de Nations League. De Kroaten stonden lang op gelijke hoogte, maar beslisten het duel na rust via treffers van Marko Livaja en Dejan Lovren. Voor de andere twee plekken in de Final Four gaat het tussen Portugal en Spanje (Groep 2) en Hongarije en Italië (Groep 3).

