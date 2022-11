Dreun voor Rode Duivels na verlies tegen Marokko

De Rode Duivels speelden in Doha een uitwedstrijd op neutraal terrein, want hoewel de tribunes de vertrouwde rode kleur hadden aangenomen, was dat wel voornamelijk het rood van de Marokkaanse fans, die veruit in de meerderheid waren. Er zijn in Qatar de nodige Marokkaanse arbeidsmigranten werkzaam, terwijl ook de lokale bevolking meer sympathiseerde met ’De Leeuwen van de Atlas’.

Balbezit van de Belgen ging gepaard met oorverdovend gefluit en dat betekende dat in de eerste helft een aanhoudend fluitconcert was te horen, want het initiatief lag aanvankelijk bij de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez had in vergelijking met de eerste groepswedstrijd tegen Canada drie nieuwe spelers opgenomen in de basiself. Amadou Onana en Thomas Meunier, die tegen de Canadezen waren ingevallen, mochten het ditmaal vanaf de aftrap laten zien, terwijl ook Thorgan Hazard, het jongere broertje van Eden Hazard, het vertrouwen had gekregen.

Abdelhamid Sabiri opende de score voor de Marokkanen. Ⓒ AFP

Opvallende keeperswissel

Aan Marokkaanse zijde waren er basisplaatsen voor drie van de vier Marokkaanse internationals, die in Nederland zijn opgegroeid: Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat. Een opvallende gang van zaken was er rond doelman Yassine Bounou, die op het opstellingenformulier stond, de warming-up deed en het volkslied meezong, maar bij de aftrap ineens vervangen was door reservekeeper Munir Mohamedi El Kajoui.

El Kajoui had het niet al te druk, want hoewel de Belgen het initiatief hadden in de wedstrijd sorteerde dat niet in al te veel doelgevaar. Die redde goed bij een kans voor Michy Batshuayi vroeg in de wedstrijd, maar kwam verder niet in de problemen. Aan de overkant knalde PSG-back Achraf Hakimi hard over in kansrijke positie en zag Ziyech, een van de gevaarlijkste klanten aan Marokkaanse zijde, een schot overgaan.

Hakim Ziyech lijkt de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar de VAR keurde zijn doelpunt af. Ⓒ REUTERS

Op slag van rust ontsnapte België op identieke wijze als Oranje tegen Ecuador aan een achterstand op een onaangenaam moment. De Belgische doelman werd bij een indraaiende vrije trap van Ziyech – de man uit Dronten had de vrije trap op een kansrijke plek zelf verdiend – op het verkeerde been gezet door de ineenlopende Romain Saïss en liet de bal het doel inglippen. Omdat de VAR constateerde dat Saïss in buitenspelpositie had gestaan werd de goal vanwege hinderlijk buitenspel afgekeurd.

Marokko gooide steeds meer de schroom van zich af en dat resulteerde in een evenwichtiger spelbeeld na rust met veel meer dreiging van de Afrikanen. Hazard, voor zijn doen goed op dreef, knalde de bal op de vuisten van El Kajoui. Aan de overkant ging een schot van Sofiane Boufal net voorlangs. Invaller Dries Mertens ramde de bal tegen de Marokkaanse doelman aan. De invaller, die zo onverwacht aan de bak moest, deed het prima. Dat gold minder voor Courtois, toch algemeen als de beste keeper ter wereld beschouwd. Bij een indraaide vrije trap van Abdelhamid Sabiri liet Courtois zich opnieuw in de luren leggen door de inlopende Saïss, maar ditmaal deed de Marokkaanse verdediger dat niet vanuit buitenspelpositie, zodat de goal telde en het Al Thumama Stadion een explosie van Marokkaanse feestvreugde meemaakte.

Lukaku

De Belgen schakelden een tandje bij om nog de meubelen te redden en zelfs de half-fitte Romelu Lukaku werd nog naar het front gestuurd, maar buiten een goede kopbal van Jan Vertonghen zat er niks meer in voor de Rode Duivels, die hun slotoffensief ook weer moesten spelen onder begeleiding van een oorverdovend fluitconcert. Het slotakkoord was voor Marokko. Na goed voorbereidend werk van Ziyech maakte invaller Zakaria Aboukhlal, oud-speler van Willem II, PSV en AZ er nog 2-0 van, waarmee het Marokkaanse feestje compleet was.

"Er spoken nu zoveel dingen door mijn hoofd die ik beter niet zeggen"

Vertonghen concludeerde na afloop dat Marokko verdiend had gewonnen. „We creëerden echt geen enkele kans”, zei de Belg bij tv-zender Sporza. Na de moeizame zege op Canada had de oud-Ajacied een andere uitslag verwacht. „In die eerste wedstrijd hebben we geluk gehad. We dachten: het kan alleen maar beter gaan en hoopten ons vandaag te kwalificeren.”

Het bereiken van de achtste finales wordt nu een hele klus voor de Belgen die normaal gesproken in hun derde groepsduel van Kroatië moeten winnen. „Op zich stonden we goed, we gaven ook niet veel weg. Maar we krijgen twee keer op identieke wijze een doelpunt tegen, vanuit een spelhervatting bij de eerste paal. Dat mag niet. De eerste keer hadden we geluk dat die goal werd afgekeurd.”

Vertonghen beet op zijn tong. „Er spoken nu zoveel dingen door mijn hoofd die ik beter niet zeg. Het is heel frustrerend. Zij hebben veel kwaliteit voorin, maar wij ook. Alleen kwam het er bij hun uit en bij ons niet.”

Toby Alderweireld met de Marokkaan Youssef En-Nesyri. Ⓒ REUTERS

Moeilijk resultaat

„Een moeilijk resultaat”, omschreef de Belgische bondscoach Roberto Martínez de 2-0. Zijn ploeg verloor na een redelijke eerste helft de grip op het spel en keek in de 73e minuut tegen een achterstand aan. „De eerste tegengoal had veel impact op de uiteindelijke uitslag”, stelde Martinez, die zijn ploeg wel enkele „halve kansen” had zien creëren. „Maar toen we dat doelpunt tegen kregen, verloren we onze kalmte. De Marokkanen voetbalden met veel spelers achter de bal. Wij konden die muur niet slechten.”

