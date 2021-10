Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media genieten van Ansu Fati en Memphis Depay: ’Wat is dit voor een wonder!’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ansu Fati en Memphis Depay vullen elkaar goed aan. Ⓒ HH/ANP

Daar gaan we weer, zal Ronald Koeman hebben gedacht nadat Barcelona zondagavond razendsnel op achterstand kwam tegen Valencia. Toch kon de trainer na negentig minuten, in ieder geval voor even, opgelucht ademhalen. In een week waarin er twee belangrijke duels op het programma staan, werd er zondagavond in eigen huis uiteindelijk gewonnen: 3-1.