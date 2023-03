Mercedes-coureur George Russell vreest: ’Red Bull gaat élke race dit seizoen winnen’

Russell kwam als zevende over de streep, teamgenoot Lewis Hamilton als vijfde. Volgens Russell is de strijd om de wereldtitel al soort van beslist. Mercedes had erg veel moeite om mee te komen, erkent hij. Russell meent dat Red Bull momenteel ’in een andere klasse rijdt’. ,,Red Bull lijkt het al beslist te hebben. Ik denk niet dat er ook maar iemand is die met hen kan vechten om de wereldtitel dit jaar”, liet hij na de race optekenen door de Britse versie van ESPN.

Om te vervolgen: ,,Ik verwacht dat ze elke race gaan winnen dit seizoen. Dat is waar ik nu op wed. Wat zij hebben laten zien, daar zie ik niemand mee wedijveren.” De Mercedes-coureur was niet eens per se onder de indruk van de snelheid van de RB19. ,,Die leek lager dit weekend dan tijdens het testen. Dat vond ik wel wat vreemd. Maar goed, ze hebben het makkelijk momenteel en kunnen doen wat ze willen.”

Sterke positie Red Bull

Of de Red Bull’s ook elk GP-weekeinde pole position gaan pakken, dat denkt Russell dan weer niet .,,We weten dat Ferrari erg sterk is bij kwalificaties. Maar als het op racesnelheid aankomt, dan denk ik dat Red Bull in een heel erg sterke positie zit.”

Dit zag ook Hamilton. ,,We waren mijlenver verwijderd van het podium. En dan zat er eigenlijk ook nog een Ferrari tussen, dus eigenlijk was ik zesde. Podium was dus totaal niet aan de orde.”

De zevenvoudig wereldkampioen weet dat er werk aan de winkel is. ,,We moeten meer downforce toevoegen aan de auto. Dat komen we momenteel echt tekort. Als we dat voor en achter toevoegen, hebben we snel meer snelheid te pakken.”