Alle speelsters Oranje bij training voor laatste groepsduel

Bondscoach Andries Jonker liet weten dat Van der Gragt en Pelova maandag nog door een dokter zijn nagekeken. Of hij ze opstelt tegen Vietnam kon hij niet zeggen. „Ze zijn hier, dat is een goed teken”, was alles wat hij erover zei.

Eerder liet Jonker al weten dat hij tegen het Aziatische land, nummer 32 op de wereldranglijst, zijn best mogelijke elftal opstelt. Nederland zal er alles aan doen om zoveel mogelijk goals te maken en te winnen om groepswinnaar te kunnen worden.