Telstar wint met Louis van Gaal op de bank van Jong AZ

De bondscoach van Oranje nam vrijdagavond eenmalig plaats op de bank bij Telstar. Dit deed de 70-jarige trainer om geld op te halen voor goede doelen. Voorafgaand liet Van Gaal bij ESPN weten dat zijn komst enkel geslaagd zou zijn als Telstar zou winnen. „Het is geweldig, maar pas echt geweldig als we winnen, want daar gaat het uiteindelijk om. Pas dan is het geslaagd.”

Ook voor Jong AZ-coach Maarten Martens was het een bijzonder weerzien vrijdagavond. Onder leiding van Van Gaal veroverde de Belg in 2009 de landstitel met AZ.

Al na tien minuten spelen kon Van Gaal juichen. Plet werkte de bal met wat geluk over de doellijn en zette zijn ploeg op voorsprong. Hij tekende hiermee alweer voor zijn derde goal dit seizoen. En dat was zeker niet onterecht, want Telstar was de bovenliggende partij. Jong AZ wist amper gevaar te stichtte in de eerste helft.

De Alkmaarders waren na rust de bovenliggende partij, maar tot een goal leidde dit niet en dus won Telstar, voorafgaand aan de wedstrijd de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie, van Jong AZ. De Alkmaarders waren het duel als koploper begonnen, maar staan door het puntenverlies nu vierde.

Excelsior nieuwe koploper

Excelsior en ADO Den Haag zijn Jong AZ gepasseerd op de ranglijst. De Rotterdammers wonnen met 3-0 van Jong PSV door twee treffers van Thijs Dallinga en een van Couhaib Driouech. ADO versloeg in eigen huis Roda JC met 2-0. Sem Steijn en Vicente Besuijen waren de doelpuntenmakers. Beide ploegen hebben 16 punten, maar Excelsior staat met een beter doelsaldo bovenaan.

Jong Utrecht is op 15 punten gekomen, hetzelfde aantal als Jong AZ. De ploeg uit Utrecht hield een punt over aan de wedstrijd bij De Graafschap: 2-2. Rick Dekker opende vlak voor de rust de score voor de thuisploeg. Door een eigen doelpunt van Jeffry Fortes werd het weer gelijk. Jong Utrecht leek door de goal van Derensili Sanches Fernandes zelfs de zege en de koppositie te gaan pakken, maar Philip Brittijn maakte op aangeven van doelman Hidde Jurjus diep in blessuretijd alsnog de 2-2.

FC Volendam staat door de 3-2-zege bij Top Oss ook op 15 punten. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong door Joshua Sanches, maar de Volendammers wonnen door treffers van Denso Kasius, Ibrahim El Kadiri en Damon Mirani.

NAC Breda kon tegen FC Eindhoven de weg naar boven niet inzetten. De ploeg van coach Edwin de Graaf verloor met 2-0 in Eindhoven door treffers van Enrico Hernández en Joey Sleegers. NAC staat op de achttiende plaats met 6 punten, evenveel als nummer laatst Helmond Sport dat verloor bij VVV-Venlo (1-0) en FC Dordrecht, dat een punt pakte bij Almere City (2-2).