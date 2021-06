EK-brieven van Bert en David: ’Memphis Depay, wat een narcistische, chagrijnige droeftoeter’

Deel 10: dinsdag 22 juni

Geachte David,

Sorry, ’t zal me worst wezen dat Robin Gosens – de linksback van Duitsland die eigenlijk voor Nederland had moeten spelen – volgens jou een Belg is. Heb even iets anders aan m’n hoofd. Of beter: iemand. Neerlands hoop Memphis Depay. Zondagavond zitten kijken naar een documentaire over die jongen: Met Beide Benen. Zelfs de titel is fout. Als die rappende bro nou met iets níet op de grond staat, dan is het met beide benen. Allemachtig, wat een narcistische, chagrijnige droeftoeter is dat zeg. Knap hoe snel hij herstelde van een zware kruisbandoperatie, maar daarmee hebben we alle vrolijkheid wel gehad. Gezegend met een atletenlijf en door God gekuste voetbalbenen, daarmee miljonair geworden en ook nog bewierookt als allerbelabberdste rapper, maar o, o, o, wat heeft hij het zwaar.

’Laat mij maar zondebok zijn, man!’ ’Fuck it, dude, ik ben gemaakt door mijn wonden.’

De clubarts is nog even bezig. ’Hij laat me fucking lang wachten!’ Z’n moeder komt Memphis opzoeken in Dubai en staat na een lange vlucht urenlang voor een dichte deur. Dat zij fucking lang moest wachten... Nou en? Johan Derksen? Boycotten, die kerel. Krantenkoppen? Allemaal gelogen.

En de voetballiefhebber in mij moet blíj worden als zo’n zonnestraaltje Oranje laat winnen? Weet je David, ik zeg het je, bro… Ik denk bij het beeld van een juichende Memphis: stop dat kampioenschap maar waar de zon nooit schijnt. Maak ik nu lezers boos? Laat mij maar de zondebok zijn. Want hé, dude, ik ben gemaakt door mijn wonden.

Groet, Bert

Deel 9: maandag 21 juni

Beste Bert,

Ook ik heb Coca-Cola al even afgezworen, om meer richting Cristiano te evolueren en ’den dikke Ronaldo’ – nochtans de talentvollere van de twee – niet achterna te gaan. Maar dat gedoe met die flesjes was inderdaad flauwekul. En wat is, na Portugals nederlaag tegen de Duitsers, nu de moraal van zijn verhaal? Zonder cola win je geen ’bola’?

Ook aan geërgerd de afgelopen dagen: Als, als, als… Als we eerste worden, spelen we tegen de beste derde uit poule A, B of C, tenzij er ook een beste derde komt uit poule D. Ten eerste mag de UEFA opflikkeren met hun beste – eerder minst dramatische – derdes, ten tweede kijk ik liever niet met een rekenmachine op de schoot naar het EK. Maar oké, ik geef het maar mee: mogelijk krijgen de Rode Duivels in de 1/8e finales Ronaldo voor de kiezen. Stijn Stijnen, de vierkantswortel van Courtois maar ooit onze nationale nummer 1, stuurde me alvast een voorstel tot strijdplan: „Na twee minuten moeten ze hem al zo hard hebben aangepakt dat hij van het veld moet worden gevoerd.” Kan werken, maar laten we dat plan toch nog maar even in de koelkast zetten. Of in de frigo, zoals wij dat zeggen.

Nóg zo’n dwaas ’alsje’ trouwens: Als Robin Gosens een Nederlandse vader had, blonk hij nu uit voor Oranje. Tja, wat moet je ermee, dat is puur hypothetisch. En iedereen weet toch dat Gosens Bélgische roots heeft? Zijn pa heet Thomas en is boekhouder bij ons in Heist-op-den-Berg. Een gemiste kans voor Roberto Martinez in de zoektocht naar een echte linker wingback.

Groeten, David

Deel 8: zaterdag 19 juni

Geachte David,

Mooi om donderdag zo duidelijk het verschil te zien tussen de vedette zíjn (Kevin De Bruyne) en – vooralsnog - de vedette actéren (Memphis Depay). Daarom vraag ik je: De Bruyne heeft na die onemanshow in Denemarken toch wel demonstratief een flesje Coca-Cola van tafel geveegd? Schijnt tijdens dit EK te moeten, wil je erbij horen als ster. Zo’n Cristiano Ronaldo… Tonen hoe maatschappijbewust je bent door een sponsor die miljoenen in jouw sport pompt te schofferen, omdat hij te veel suiker in z’n frisdrank stopt (en daar word je dik van). Of zo’n Pogba… Laten zien dat je een vrome moslim bent door een flesje Heineken te verbannen. Kunnen we gaan zeuren dat het hypocriet is van Ronaldo om Coca-Cola af te zeiken nadat hij in ditzelfde leven datzelfde bruine bubbelvocht voor veel geld heeft aangeprezen en nogal onnozel van Pogba om een bierflesje te verdoemen waar geen alcohol in zit, maar ik heb een primeur voor je: die statements zijn slechts een warming-up voor het grote werk. Straks tijdens het WK in Qatar gaan de helden pas echt vol op het orgel. Dan verwijderen ze geen flesjes, maar gejurkte slavendrijvers, die duizenden stadionbouwers de dood in hebben gedreven. ’Dwangarbeiders’, hoor ik Ronaldo al prediken, ’die te vroeg stierven om dik te kunnen worden van Coca-Cola’. En dan schrik ik wakker. Want een écht principiële ster als Ronaldo is even surrealistisch als jouw droombeeld van Arjen Robben die nog als vedette kan stralen op een EK. Die voetbalkoning is dood. Leve Koning Kevin.

Groet, Bert

Deel 7: vrijdag 18 juni

Beste Bert,

Zo zie je maar weer dat de media de vierde macht zijn. Lukaku was duidelijk de kluts kwijt na jouw kritische woorden in dit kolommetje. Ik had net gedacht dat hij jou meteen de mond zou snoeren. Dat hij in de tiende minuut zou scoren en op ironische wijze „Bert, jongen, deze is voor jou” in de camera zou roepen. Niets daarvan. Wat je schreef – „Hou ’m maar lekker, de Serena Williams onder de voetbalmannen” –, hakte er genadeloos in. Hij – de man die ons naar eindwinst moet schieten – was er een helft lang met z’n hoofd niet bij en zo dreigde het ’game set and match’ te worden voor de Denen. Gelukkig werd de reus na rust wakker en viel er nog een niet onaardig spelertje in.

Stel je maar eens voor dat De Bruyne niet tijdig hersteld was geraakt van dat ongeluk met die kleerkast... Dat we onze beste speler hadden moeten missen, net als jullie. Ja kijk, ik ben nu eenmaal zo’n enorme Arjen Robben-fan dat ik nog altijd wil geloven dat hij de grote man had kunnen zijn op dit EK. Op basis van zijn seizoen hield het geen steek om hem te selecteren, ik weet het. Maar als Roberto Martinez vanwege het verleden Chadli erbij neemt, had De Boer toch een plaatsje voor Robben kunnen reserveren?

Belg of niet, net als Robben word ik soms nog badend in het zweet wakker, dromend over die lelijke dikke teen met veel te lange nagel van Casillas die hem en heel Nederland van de wereldtitel hield. Een allerlaatste kans om revanche te nemen, is hem niet gegund. Zeer jammer. Maar het zij zo. Dan claimen wíj die cup wel.

Groeten, David

Deel 6: donderdag 17 juni

Geachte David,

Wees blij dat Nederland kennelijk – ik kijk niet naar die onzin – krenterig was met punten voor jullie Eurovisie Songfestivalmarieke. Als je niet oppast, wínt zo’n madam. Dan moet je als België gastland spelen en aangezien jullie niet eens een Brussels EK-stadion op tijd klaar hebben… Nu we het toch over onthutsend hebben: stuitend dat jij ons een spits als Lukaku gunt. Aan het Nederland van Abe Lenstra, Faas Wilkes, Johan Cruijff, Marco van Basten… Lukáááku! Toffe gast hoor, met een hartstikke hoog rendement – aan Vlaams enthousiasme af te meten: 183 doelpunten in de laatste 5 interlands. Maar tráiners koesteren rendement, stukjestikkers romantiek. Nee, die vind je ook niet bij Houten Klaasen als Wout Weghorst en Luuk de Jong, maar zij zijn slechts tussenpausen op weg naar nieuwe sierlijke Verlossers en San Marco’s. Hou ’m maar lekker, die Lukaku, de Serena Williams onder de voetbalmannen. Bijna 100 kilo, bijna 2 meter lang, spierbonk, krachtpatser, Big Rom, bokser op noppen (copyright: M. van Basten). Ramt door muren, die jongen, maar sta de romanticus in mij toe om te blijven dromen van voetballers die over muren zwéven met de gratie van Cruijff. Eén subtiele voetbeweging van Kevin De Bruyne – ook niet echt een hinde, maar wel geniaal – kan me meer bekoren dan alle gedraaf van Lukaku bij elkaar. Maar zo’n De Bruyne daarom – zoals jij gisteren deed – ’hoogblonde halfgod’ noemen… Doe effe normaal. Ik sluit me liever aan bij de kijk van Feyenoord-legende IJzeren Rinus, de Grote Meneer Israel: geen onaardig spelertje, die Kevin. Overdrijven kan altijd nog, toch?

Groet, Bert

Deel 5: woensdag 16 juni

Beste Bert,

Even nagevraagd bij Robert Huygens, interim-voorzitter van de Belgische voetbalbond, en hij is inderdaad niet zinnens om het (mogelijk betoverde) veld met eigen slang te sproeien. Te meer omdat de cameralui op dit EK werkelijk alles in beeld brengen, ook dingen die je liever niet ziet. Morgen in Kopenhagen moeten de Rode Duivels het dus zelf zien te rooien. Maar geen probleem hoor, het is niet alsof zo’n Lukaku in die ’voodoo shit’ gelooft. Zlatan mag zeggen wat-ie wil.

Bovendien zag ik net dat Björn Kuipers de wedstrijd tegen de Denen in goede banen moet leiden. Een vrouw van lichte zeden kunnen wij hem niet aanbieden, neen, maar ik neem aan dat hij ons als Nederlander sowieso een handje zal helpen – buren onder elkaar? Tenslotte hebben we nog iets tegoed. Of denk je dat we al vergeten zijn hoe jullie ons de achttiende plaats op het Songfestival hebben gekost? Dat was niet echt netjes. Hoe vaak bezorgden wij jullie al geen ’douze points’? En dan geven jullie een Russin die uit een reuzenjurk komt gesprongen de voorkeur op Geike Arnaert? Nou, bedankt. Haar zien ze in Zoutelande niet meer terug.

Nu, om de Henri Delaunay-beker te winnen, rekenen we natuurlijk niet op Kuipers, maar vooral op Kevin De Bruyne, die je al noemde. Piet de Visser zal dat beamen. Hij babbelt zo graag over Kevin dat hij er bij Chelsea al een gele kaart voor kreeg. Alle begrip echter voor de meesterscout, want over zo’n geweldige speler raak je toch niet uitgepraat? Zeg eens Bert, ben jij ook zo’n fan van onze hoogblonde halfgod?

Groeten, David

Deel 4: dinsdag 15 juni

Geachte David,

Was inderdaad een leuk openingspotje van Oranje; dat krijg je met twee verdedigingen gemaakt van gatenkaas. Best moedig om uitgerekend tegen Ruslands grote vijand Oekraïne Russische roulette te spelen. Maar veel heldhaftiger waren jullie - Belgen - tegen de Russen. Overtuigend winnen zónder vooraf te janken over het uitnadeel, stoer. Engeland kan wortel schieten in het eigen Londen, Italië zit lekker in Rome, Nederland heeft Amsterdam als veilige thuishaven en jullie reizen van het ene vijandelijke hol naar het andere. De schuld van Belgische bobo’s - met hun gepruts rond dat Eurostadion in Brussel - maar daar kunnen de voetballers niks aan doen. ’Wat maakt een beetje thuispubliek nou uit?’, oordeelt onze voetbalgoeroe Valentijn Driessen. Vind ik te kort door de bocht. Corona baart een Europa vol boze geesten met duivelse complotagressie en dus kun je maar beter veilig thuis spelen. Topscout Piet de Visser vertelde me ooit over Afrikaanse voetballers die in een vreemd stadion het veld niet opdurfden omdat het gras was betoverd, waarop de president van hun voetbalbond de betovering verbrak door over de sprieten te plassen. Dat zie ik jullie voorzitter niet snel doen. Ook scheen toverzaad in de schoenen te helpen tegen de verdorvenheid van de tegenstander. De enige Belg met chronisch toverzaad in de kicksen is Kevin De Bruyne en die deed tegen de Russen niet eens mee. En dan zijn er ook nog mevrouwen van lichte zeden waarmee in thuisspelende landen scheidsrechters ingepakt kunnen worden. Dus áls de Belgen Europees kampioen worden, verdienen ze twéé Henri Delaunay-bekers, vind je niet?

Groet, Bert

Deel 3: maandag 14 juni

Beste Bert,

Je hebt wellicht nog nooit van Het Eiland gehoord, maar ik voelde me afgelopen weekend even Frankie Loosveld. ’Hup! Weg sfeer!’Na amper twee dagen EK. Wij Belgen zagen Castagne uitvallen met een oogkasbreuk, bij Portugal werd Cancelo huiswaarts gestuurd met corona en er was natuurlijk vooral het Deense drama met Christian Eriksen. Hij mist gelukkig (!) alleen de rest van het toernooi en niet de volgende 71 jaar van zijn leven, maar een mens zou voor minder weemoedig worden.

Toch een poging om ook de mooie momenten te onthouden, want the show goes on, hoe raar het soms is. Heb je ons ploegje bijvoorbeeld bezig gezien? Gezien hoe Romelu Lukaku de Russen oprolde? We hebben wel vaker goeie aanvallers gehad - van Paul Van Himst tot Jan Ceulemans en Pico Coppens, stuk voor stuk kampioenen met een grote K -, maar Lukaku spant de kroon. Wat wens ik jullie behalve Evi Hanssen op de Nederlandse Publieke Omroep ook zo’n wereldspits toe.

Maar even mooi Bert, was hoe jij zaterdagvoormiddag met een vliegtuigje boven het oefenveld in Zeist zweefde. Dat was jij toch, hè, die er alles aan deed om De Boer te overtuigen om in een 4-3-3 te spelen? Je deed dat uit vaderlandsliefde en overtuiging, dat weet ik, maar je moet je er wel bij neerleggen dat er maar één bondscoach is. En kijk: die bondscoach deed z’n eigen ding en heeft meteen zijn eerste zege beet. Dat wil nog niet zeggen dat jullie Europees kampioen worden, maar het Oranje-gebak vliegt opnieuw de deur uit, je zult het zien.

Groeten, David

Deel 2: zaterdag 13 juni

Geachte David,

Het voordeel van ontbreken op EK’s en WK’s is dat je minder snel van het padje geraakt. Zelfs jij verwarde op een golf van euforie een gewonnen kwártfinalepotje van België tegen Brazilië op het WK van 2018 met eeuwige eindstrijdroem en dat duidt toch op hersenverweking. Sport beoefenen mag gezond worden gevonden, sport beléven is vaak een aanslag op het gezond verstand. Dat het Nederlands elftal even ontbrak op grote toernooien was voor de psychiaters van het polderland dan ook een zegen. Hen wacht overwerk, nu er tegen beter weten in weer met een oranje waas voor ogen wordt gerept over een Europese titel met bijpassende rondvaart door de Amsterdamse grachten. De voetbalkoorts komt niet zozeer van het volk zelf, maar van de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl, zeg maar Les Bleus, de Goddelijke Kanaries en Die Mannschaft onder de grootgrutters. Roeptoetert de Appie over Oranje-tattoo’s, dan scoort de Lidl met een fluoriserend Oranje-pakje en spant de Jumbo de kroon met een Snollebollekes-juichcape. Snollebollekes - waarde Belgische vriend - is geen legertje van hitsige carnavalszotten, maar een buitengewoon intelligente artiest, die het volk moeiteloos eerst naar links en dan naar rechts krijgt, tot woede van de sneue voetbalbond, die Albert Heijn als sponsor heeft.

Maar zelfs in de supermarktoorlog geloven ze niet in wonderen, getuige - nu al - 25 procent korting bij AH op Oranjegebak. Aldus zijn die gebakjes als de voetballers van Frank de Boer: je kunt er nog zoveel slagroom op spuiten, de hoofdprijs pakken ze niet.

Groet, Bert

Deel 1: vrijdag 12 juni

Beste Bert

Een welgemeende ’Welkom terug!’. Wat hebben we jullie gemist de voorbije vijf jaar!

Omdat ik me kan voorstellen dat jullie toen telkens wekenlang in een hoekje hebben zitten huilen en niets hebben gezien: een korte roundup. In 2016 werd Portugal Europees kampioen dankzij enkele briljante ingrepen van Cristiano Ronaldo - terecht verkozen tot trainer van het toernooi - in de finale. Twee jaar later kroonden wij Belgen ons voor het eerst tot wereldkampioen na een zinderende wedstrijd tegen Brazilië. Zo zinderend dat ik me nog altijd niet kan herinneren wat er in de negen dagen nadien is gebeurd. Ach, peu importe, zoals ze in het Frans zeggen. Is niet meer van tel.

Nu is het eindelijk weer aan jullie. Ik ben wel benieuwd wat De Boer ervan zal bakken, want tot nog toe was het toch een beetje ploegen en zwoegen. En jullie hebben wel leuke spelertjes, zoals die Gapko en Quincy Menig, maar echte wereldsterren kan ik zo één-twee-drie of vijf-drie-twee niet opnoemen. Zal deze selectie volstaan om mee te doen voor de hoofdprijs? Ik vrees ervoor.

Maar het gaat er niet om wat ík denk. De vraag is: hebben jullie er zelf wat vertrouwen in? En hebben jullie er zin in? Aangezien wij al rode Jupiler geserveerd krijgen - vreselijk, maar nog steeds beter dan Heineken - vermoed ik dat jullie op z’n minst aan de oranje frikandellen zitten? Of gaat het nog een stapje verder? Ik hoop het wel. Ik zou zeggen, beste noorderburen: Leef, alsof het je laatste match is. En pak alles wat je kan.

Groeten, David