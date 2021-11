Engeland verplettert San Marino met 10-0, Denemarken verspeelt maximale score

Bij de rust leidde de Britse formatie al met 6-0. Harry Kane was opnieuw de gevierde man bij de groepswinnaar. De aanvoerder bracht voor de rust vier treffers op zijn naam, waarvan twee uit een strafschop.

Voor Kane was het zijn tweede topproductie in drie dagen. De aanvaller van Tottenham Hotspur kwam vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Albanië (5-0) drie keer tot scoren.

Engeland trad in Serravalle aan met zeven wijzigingen in het basisteam ten opzichte van het team dat vrijdag tegen Albanië startte. Kane, Harry Maguire, Kalvin Phillips en Phil Foden hadden hun plek in het elftal behouden. Doelman Aaron Ramsdale (Arsenal) maakte zijn debuut. Zijn ploeggenoot Emile Smith Rowe was voor de eerste keer basisspeler in de nationale ploeg.

De andere treffers van Engeland kwamen op naam van Harry Maguire, Filippo Fabbri (eigen doel), Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham en Bukayo Saka. San Marino moest bij een stand van 0-7 met tien man verder na de tweede gele kaart voor Dante Rossi.

De ongeslagen Britten sloten de groepsfase af met 26 punten uit tien duels. De thuiswedstrijd tegen San Marino werd eerder met 5-0 gewonnen.

Polen

Polen had nog slechts een theoretische kans op de groepswinst en daarmee het WK-ticket. De nummer 2 van de poule verloor in Warschau met 2-1 van Hongarije.

Denemarken verspeelt maximale score in Schotland

Denemarken heeft in en tegen Schotland de maximale score in de WK-kwalificatie verspeeld. Na negen overwinningen op rij in groep F ging de formatie van bondscoach Kasper Hjulmand in Glasgow met 2-0 onderuit. John Souttar en Ché Adams maakten de doelpunten voor de thuisploeg.

Voor beide landen stond er niet veel meer op het spel. Denemarken was al zeker van de groepswinst en daarmee het WK-ticket en Schotland had zich als nummer 2 al gekwalificeerd voor de play-offs.

Oostenrijk

Oostenrijk versloeg Moldavië in Klagenfurt met 4-1. Marko Arnautovic scoorde twee keer voor de thuisploeg.

Israël

Het duel tussen Israël en de Faeröer eindigde in 3-2. Bij Israël had verdediger Eli Dasa (Vitesse) een basisplaats. Aanvaller Eran Zahavi (PSV) ontbrak wegens een blessure in de Israëlische selectie.