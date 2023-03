Drama in Miami: Andreescu verlaat ATP-toernooi in rolstoel

Aleksandrova had de eerste set na een tiebreak gewonnen. Maar in de tweede set leidde Andreescu, winnares van de US Open in 2019, met 2-0. Bij een poging de bal terug te slaan was de 22-jarige Canadese door haar enkel gegaan.

Terwijl ze werd behandeld schreeuwde ze het uit van de pijn. Bij het verlaten van de baan kreeg ze nog een knuffel van haar Russische opponente.

De WTA bevestigde later dat er sprake was van een enkelblessure. Twee jaar geleden moest ze in Miami ook al opgeven met een blessure, toen aan haar rechterenkel. Dat was in de finale tegen de Australische Ashleigh Barty.

Andreescu leek op weg naar haar oude niveau met overwinningen in Miami op Emma Raducanu, Maria Sakkari en Sofia Kenin.