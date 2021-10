Laporta: ’Koeman is clubicoon en blijft trainer Barça, ongeacht resultaat’

„Hij verdient dat vertrouwen en krediet, omdat hij een absoluut clubicoon is”, aldus Laporta, die Koeman voor vertrek naar Madrid zou hebben gesproken op het Ciutat Esportiva, trainingscomplex van de club. „Ik waardeer het enorm dat hij het trainerschap van Barça op zich neemt, tijdens de moeilijkste momenten van de club. Na met hem gesproken te hebben, zie ik dat hij vertrouwt op deze ploeg en zeker nu geblesseerde spelers beginnen terug te keren.”

Ingrijpen

Heel Spanje wachtte op een ingrijpende Laporta tijdens de komende interlandbreak. „Hij heeft een contract en we verwachten elkaar weer te ontmoeten met overwinningen en goed spel”, aldus Laporta. „Ik weet zeker dat hij daar alles aan zal doen. Hij heeft me het vertrouwen getoond dat ik van een trainer wil zien in een team. Hij is ervan overtuigd dat we de situatie ten goede zullen keren.”

Laporta wil niets weten van een verstoorde verstandhouding met Koeman. „Het is een goede en oprechte relatie, hij is een goed mens en ik denk dat hij hetzelfde over mij denkt”, aldus Laporta. „We proberen de boel samen om te draaien.”

Laporta had ook een nieuwe boodschap aan de supporters van Barcelona. „Ik vraag jullie vertrouwen te hebben in de trainer. Dat hoort bij het Barcelonisme”, zei de president en dat wil hij ook zien richting de spelers. „De fans zullen begrijpen dat we aanzienlijke blessures hebben gehad en dat dit ons team minder competitief heeft gemaakt. Ik vraag de fans om hen het vertrouwen te geven dat ze verdienen.”

Van Gaal

De Spaanse pers nam in de dagen na het debacle bij Benfica (3-0) een stevig voorschot op een onstlag. Koeman ging daar vrijdag op de persconferentie met een halve Van Gaal-imitatie en het beantwoorden van vragen die een laatste persconferentie markeerden (de coach is vanavond geschorst) in mee.

Atletico Madrid-uit (21.00) zou zijn laatste wedstrijd zijn. Dat was Koeman toch ook verteld door preses Joan Laporta? „Mij is niets verteld”, zei hij minzaam lachend. „Ik heb gehoord dat hij vanmorgen hier was, maar heb hem niet gesproken. Natuurlijk heb ik ook ogen en oren. Ik weet dat veel zaken naar buiten komen en vraag me af wat wel en niet waar is.”

Inmiddels hebben de twee elkaar dus gesproken en mag Koeman voorlopig aanblijven als trainer van Barça.

