Martins Indi succesvol geopereerd, goed nieuws over Karlsson

Martins Indi maakte acht jaar geleden, toen Oranje onder leiding van Louis van Gaal in Brazilië als derde eindigde op het WK, wel deel uit van de selectie.

Eerder deze maand liep de 30-jarige verdediger in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1) een blessure op waardoor hij dit jaar dus niet meer kan spelen.

Karlsson klaar voor rentree

Jesper Karlsson kan zaterdag tegen FC Groningen zijn rentree maken bij AZ. De Zweedse aanvaller ontbrak de afgelopen maanden vanwege een hamstringblessure, opgelopen in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen. „Ik moet afwachten wat trainer Pascal Jansen zegt, maar ik ben er klaar voor. Niet voor 90 minuten, maar ik kan spelen tegen FC Groningen”, aldus Karlsson, die deze week weer voluit meetraint met de selectie.

Karlsson was afgelopen seizoen een van de smaakmakers van AZ en van de Eredivisie. De Zweedse international maakte vijftien doelpunten in de competitie en speelde ook een hoofdrol in de play-offs om Europees voetbal. Karlsson scoorde tijdens de finale twee keer in de met 6-1 gewonnen return tegen Vitesse, waardoor AZ zich plaatste voor de voorrondes van de Conference League. De 24-jarige Zweed scoorde terwijl hij eigenlijk geblesseerd was. Tijdens de eerste helft overstrekte Karlsson zijn been bij een mislukte omhaal, waarbij hij in botsing kwam met ploeggenoot Dani de Wit. Enkele dagen later bleek uit een MRI-scan dat hij daarbij een scheurtje aan de bovenkant van de hamstring had opgelopen.

„Eerlijk gezegd verwachtte ik dat al, de pijn die ik had wees daar ook op”, zegt Karlsson in een interview op de AZ-website. „Ik was blij dat de hamstring niet helemaal was afgescheurd.”