Oud-bondscoach Engeland Sven-Goran Eriksson heeft kanker en hooguit een jaar te leven

Toen hem werd gevraagd wat de prognose is, zei Eriksson dat hij „op zijn best nog een een jaar te leven heeft, in het slechtste geval iets minder, of op zijn best misschien zelfs langer. Je kunt er niet helemaal zeker van zijn. Het is beter om er niet over na te denken.”

„Maar je kunt je hersenen voor de gek houden. Zie het positieve in de dingen, wentel je niet in tegenslagen, want dit is natuurlijk de grootste tegenslag, maar maak er iets goeds van.” Eriksson vertelde verder dat hij was ingestort bij een hardloopwedstrijd over 5 kilometer. Na een bezoek aan zijn artsen bleek dat hij een beroerte had gehad en ook kanker had. „Ze weten niet hoe lang ik kanker heb gehad, misschien een maand of een jaar.”

© ANP/HH Eriksson walking met David Beckham.

Rijke carrière

Eriksson kan terug kijken op een rijke carrière. De Zweed stond vijf jaar aan het roer bij het Engelse nationale team. Tussen 2001 en 2006 leidde hij de zogenaamde ’gouden generatie’ met sterren als David Beckham, Steven Gerrard en Frank Lampard, maar hij slaagde er niet in een grote trofee omhoog te tillen. Wel bereikte hij met Engeland de laatste acht bij het WK van 2002 en 2006 en haalde hij de kwartfinales van het EK van 2004. Eriksson was de eerste buitenlander ooit die het Engelse nationale team onder zijn hoede had.

Daarnaast was Eriksson trainer bij IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City en Leicester City. Ook was hij bondscoach bij Mexico, Ivoorkust en de Filipijnen. Meest recentelijk was hij sportief directeur van het Zweedse IF Karistad waar hij vorig jaar ontslag nam.

Als voetballer was Eriksson minder groot. Tussen 1966 en 1975 speelde hij voor meerdere Zweedse clubs.