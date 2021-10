Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik acht de kans dat hij morgen gewoon op het podium staat heel groot’ Red Bull-topman hoopt op hulp van Fernando Alonso, Max Verstappen vreest voor te snelle Lewis Hamilton

Red Bull-topman Helmut Marko. Ⓒ HH/ANP

ISTANBUL - De ene derde plaats is de andere niet. Max Verstappen meldde zich zaterdagmiddag drie kwartier na de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije vrij monter in de paddock van Istanbul Park. Toch was er vooruitblikkend op de race weinig reden tot vreugde.