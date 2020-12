Ronald Koeman baalt van spelers FC Barcelona

Het is alweer de vierde nederlaag voor FC Barcelona in La Liga. De Catalanen staan zevende met twaalf punten achterstand op koploper Atlético Madrid.

„Het is ongelofelijk dat we verliezen door zo’n doelpunt”, mopperde de coach. „Het is een fout waarvan je niet verwacht dat dit team ’m maakt. Het toont aan dat we niet geconcentreerd waren.”

Volgens Koeman lag dat aan de instelling van de spelers. „De houding van de spelers was niet goed. Ik ben heel teleurgesteld.”

Volgens middenvelder Sergio Busquets heeft de ploeg al veel punten verspeeld door individuele fouten. „Er is geen sprake van dat de houding of de betrokkenheid van de spelers niet goed is, maar als je aan een wedstrijd begint zoals wij vandaag deden, dan wordt elke wedstrijd heel lastig.”