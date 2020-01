NK allround: Wijfje en Blokhuijsen winnen 1500 meter

De Nederlands kampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.54,94. Ze was precies 1 seconde sneller dan nummer twee Antoinette de Jong (1.55,94). Joy Beune reed de derde tijd (1.56,08).

In het algemeen klassement na drie afstanden bleef De Jong aan de leiding. De Friese schaatsster won op zaterdag in Thialf de 500 en 3000 meter. Ze verdedigt op de afsluitende 5000 meter een marge van 2,55 seconden op Wijfje. Beune staat op 14,33 seconden van De Jong.

Wijfje heeft in het eindklassement van de NK allround voldoende aan de tweede plaats om zich te kwalificeren voor de WK allround eind februari in Hamar. De Jong en Ireen Wüst, die zich zondag terugtrok voor de tweede dag van de NK sprint, hebben al een WK-ticket op zak.

Blokuijsen

Blokhuijsen heeft bij de NK allround in Heerenveen ook de 1500 meter gewonnen. De tweevoudige kampioen zegevierde in een tijd van 1.46,51. Daarmee verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement. Blokhuijsen reed op zaterdag op de 5000 meter ook al de beste tijd (6.18,02).

Marcel Bosker, de nummer twee in de algemene rangschikking na twee afstanden, reed op de schaatsmijl de tweede tijd: 1.46,74. Titelverdediger Douwe de Vries finishte in precies dezelfde tijd.

Op de afsluitende 10.000 meter verdedigt Blokhuijsen een marge van 7,74 seconden op Bosker. De Vries moet bijna 20 seconden op de klassementsleider goedmaken. De winnaar van de NK allround plaatst zich voor de WK allround eind februari in Hamar. Patrick Roest en Sven Kramer hebben al een WK-ticket op zak. Beiden ontbreken dit weekeinde in Thialf.