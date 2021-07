Epke Zonderland twijfelt over Olympische Spelen: ’Het lichaam wil niet meer’

Epke Zonderland: „Ik denk nu al helemaal niet meer aan medailles.” Ⓒ Foto ANP/HH

ORANJEWOUD - Als een aangeslagen bokser sleept de Nederlandse turnploeg zich richting Tokio. Ook enig optimisme over de voormalige gouddelvers Sanne Wevers en Epke Zonderland is niet gerechtvaardigd. Eerstgenoemde wil de pers niet te woord te staan nu haar vader Vincent Wevers tot haar frustratie uit de staf is verbannen. Zonderland is allesbehalve fit en speelt zelfs met de gedachte om niet eens naar Japan af te reizen.