Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor de club is het belangrijk dat ik de grotere lijnen bewaak en de juiste verbinding maak met alle geledingen’ Wim Jonk over opmerkelijke switch: ’Zo van grotere waarde zijn voor Volendam’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Wim Jonk zal komend seizoen niet meer in de dug-out van FC Volendam te zien zijn. Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - Het lijkt een aardverschuiving, maar is volgens Wim Jonk (56) niet meer dan een ’logische en minimale omzetting’. De succescoach van FC Volendam, die de club na een formidabele tweede seizoenshelft in de Eredivisie hield, geeft het trainersstokje over aan zijn assistent Matthias Kohler (32) en wordt zelf technisch manager betaald voetbal. „Als hoofdcoach zit je gedurende het seizoen in een tunnel en ik wil juist de grotere lijnen van de club bewaken”, aldus de icoon. „Na vier jaar hoofdtrainer te zijn geweest bij FC Volendam en mijn doelen te hebben bereikt, is het nu tijd om het stokje over te dragen, waardoor ik voor mijn gevoel op dit moment van grotere waarde kan zijn voor de club.”