Wél corona bij hockeyvrouwen Amsterdam

’De super serieuze benadering van het basisprotocol van het RIVM’, die de oudste hockeyclub van het land naar eigen zeggen ’hoog in het vaandel draagt om het gevaar van besmettingen door het virus binnen de club zoveel mogelijk te beteugelen’, schijnt tijdens een etentje door enkele speelsters niet zo nauw te zijn genomen.

Naar alle waarschijnlijkheid ligt de bron van de besmettingen door het virus in een privé-uitstapje anderhalve week geleden, waarbij de speelsters niet voldoende afstand van elkaar hielden. In totaal zijn zes van hen, plus een lid van de technische staf, tien dagen in quarantaine geplaatst. Die ’isolatie’ loopt maandag af. Van de zes betrokken speelsters zijn er drie positief getest, drie anderen werden als gevolg van een intern bron- en contactonderzoek preventief in quarantaine gezet.

Onverantwoordelijke gedrag

Het onverantwoordelijke gedrag van de speelsters én het lid van de coachingsstaf bleek niet zonder gevolgen. Wat heet: de seizoensopening tegen HGC werd niet alleen door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) verplaatst naar aanstaande woensdag. Ook besloot de hockeybond de eerste trainingen van het Nederlands elftal met een week uit te stellen.

Dit, omdat Amsterdam maar liefst tien internationals telt: zeven A-internationals en drie potentials. Bondscoach Alyson Anan zou haar speelsters voor de eerste keer sinds het zomerreces van zeven weken eindelijk weer zien in het Amsterdamse Bos. Het etentje van de Amsterdamse dames zal dus nog een staartje krijgen, aangezien de Australische controlfreak met een Nederlands paspoort er ongetwijfeld niet van is gediend dat haar olympische preparatie wordt verstoord, ook al is Tokio nog ver weg.

Hoofdcoach Robert Tigges Ⓒ HH/ANP

Tigges neemt het ondanks de uitbraak van het gewraakte virus in zijn selectie op voor zijn speelsters: „Al houden ze zich sociaal allemaal zo goed mogelijk aan de regels, toch blijft het lastig. Amsterdam is wel een brandhaard.”

"Die anderhalve meter is voor ons nu twee"

Namen van de getroffen speelsters wil de coach niet bekendmaken. „Dat ligt in de privésfeer, dus dat doe ik niet”, zegt Tigges, die stelt geen ’halve maatregelen’ te gaan nemen. „Die anderhalve meter is voor ons nu twee”, geeft hij een voorproefje.

Amsterdam-voorzitter Marc Staal geeft als reactie: „Wij proberen binnen de club alle voorgeschreven protocollen van het RIVM zoveel mogelijk na te leven. Maar helemaal alles valt niet uit te sluiten. Die meiden zitten niet in een totale bubbel. Tenslotte is er ook nog een leven naast hockey”, voegt de preses daar verzachtende woorden aan het adres van ’zijn’ topspeelsters aan toe.