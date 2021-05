Philadelphia stelt eerste plaats veilig in East Conference NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Roeien: Twee-zonder overtuigend naar halve finale in Luzern

11.20 uur: De mannen in de twee-zonder hebben zich bij het olympisch kwalificatietoernooi op de Rotsee bij Luzern geplaatst voor de halve finale. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek eindigden in de derde en laatste serie als eerste in een tijd van 6.39,69. Alleen het Deense duo was in de eerste heat iets sneller met 6.39,46. De halve finales zijn op zondag. Alleen de eerste twee boten in de finale op maandag verdienen een ticket naar de Olympische Spelen van Tokio.

De vrouwen in de twee-zonder wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Eve Stewart en José van Veen roeiden in hun serie naar de derde plaats in 7.31,69 en zijn aangewezen op de herkansing zaterdagmiddag. Ook voor de vrouwen in de twee-zonder geldt dat alleen de eerste twee in de finale een ticket voor Tokio bemachtigen.

Ook de vrouwen acht komt zaterdag nog in actie op het Zwitserse meer in een voorronde die bepaalt in welke banen de boten zullen uitkomen in de finale. Tien Nederlandse boten hebben zich al geplaatst voor Tokio. Deze boten doen vanaf 21 mei mee aan wedstrijden om de wereldbeker, die ook op de Rotsee plaatsvinden.

Basketbal: Philadelphia stelt eerste plek veilig

09.35 uur: De Philadelphia 76ers hebben zich met een ruime zege op Orlando Magic (122-97) verzekerd van de eerste plaats in Eastern Conference van de Amerikaanse NBA. De ploeg is daarmee als eerste geplaatst voor de play-offs en zal in de eerste ronde de nummer 8 van de reguliere competitie treffen.

Seth Curry maakte twintig punten voor de ’Sixers’, die zondag nogmaals tegen Orlando spelen in de laatste ronde van de reguliere competitie. Sterpspeler Joel Embiid noteerde dertien punten en elf rebounds.

Dallas Mavericks plaatste zich voor de play-offs na een zege op Toronto Raptors: 114-110. Luka Doncic vertolkte een hoofdrol bij de Mavericks met twintig punten, tien rebounds en elf assists. Kristaps Porzingis maakte 21 punten voor de ploeg uit Dallas.

Atletiek: triatlete Kingma pakt brons in WK-wedstrijd Yokohama

09.00 uur: Maya Kingma is het seizoen voortvarend begonnen met de derde plaats in de eerste race uit de WK-series in het Japanse Yokohama. De 25-jarige Maastrichtse moest in de wedstrijd over de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen - 40 kilometer fietsen - 10 kilometer hardlopen) twee Amerikaanse vrouwen voor zich dulden. Taylor Knibb won in 1.54.27, Summer Rappaport werd tweede in 1.54.57. Kingma nam het brons in ontvangst met een tijd van 1.55.05.

De Limburgse mag deze zomer meedoen aan de olympische triatlon in Tokio. Ze kwalificeerde zich vorig jaar met haar zesde plaats op het WK in Hamburg. Met haar derde plaats in Yokohama doet ze goede zaken voor haar ranking. Hoe hoger ze op die ranglijst komt, hoe beter straks in juli haar startpositie in de olympische race.

Kingma maakte indruk op de fiets. Ze sloeg samen met Knibb een gat met de rest van het veld. Op het afsluitende looponderdeel moest ze de Amerikaanse laten gaan en kwam ook de sterk lopende Rappaport haar in de slotfase nog voorbij. Niettemin bereikte de Limburgse triatlete voor het eerst in haar carrière het podium in een wedstrijd uit de WK-series.

Jetze Plat, het boegbeeld van de Nederlandse paratriatlon, was in Yokohama ongenaakbaar op de paralympische afstand van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Hij klokte 55.16 en bleef landgenoot Geert Schipper, die als tweede over de finish kwam, bijna 3 minuten voor. Plat mikt op de Paralympische Spelen in Tokio op drie keer goud: de paratriatlon, de wegwedstrijd in het handbiken en de tijdrit in het handbiken.