Voetbal: Trainer Zidane hint op vertrek bij Real Madrid

16.46 uur: Zinédine Zidane heeft zaterdag opnieuw duidelijk gemaakt dat de kans aanwezig is dat hij na dit seizoen bij Real Madrid vertrekt. De Franse trainer heeft nog een contract voor één seizoen, maar hij twijfelt over zijn toekomst.

„Ik doe dit tot het einde en dan komt er een moment dat het tijd is om dingen te veranderen. Voor iedereen, niet alleen voor mij. Voor de club, voor het welzijn van de club, voor de mensen”, aldus Zidane cryptisch. „Ik zal niet weggaan omdat dat de makkelijkste optie is. Het is niet alsof ik me omdraai, wegloop en niet meer omkijk. Nee, er zijn momenten dat je er moet zijn en er zijn momenten dat het afgelopen is.”

Toen hem door een journalist werd gezegd dat dit klonk als een aanstaand vertrek, zei Zidane: „Ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben nu trainer en zondag spelen we onze voorlaatste competitiewedstrijd. Voor de rest weet ik niet wat er zal gebeuren. Dit is Real Madrid. Ik ben altijd van dag tot dag bezig. Dat is altijd zo geweest.”

Zidane kreeg veel kritiek na de vrij kansloze uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea. De Madrilenen hebben, met nog twee speelronden te gaan, een achterstand van 2 punten op koploper Atlético Madrid. Real gaat zondag op bezoek bij Athletic Club.

Voetbal: Steven Gerrard met Rangers FC eindigt seizoen in Schotland ongeslagen

16.44 uur: Rangers FC is in Schotland het hele seizoen ongeslagen gebleven. Tijdens de laatste speelronde werd het 4-0 tegen Aberdeen. Celtic eindigde met een achterstand van liefst 25 punten als tweede.

Rangers FC is de tweede club in de historie van de Schotse Premiership die erin is geslaagd een seizoen lang niet te verliezen. In het seizoen 2016-2017 lukte het Celtic.

In 38 wedstrijden pakte Rangers FC 102 punten; 32 overwinningen en 6 gelijke spelen. Alle thuiswedstrijden werden in winst omgezet. Bovendien incasseerde de ploeg van trainer Steven Gerrard in 26 duels geen doelpunt en slechts 13 doelpunten in totaal, een record. Er werd 92 keer gescoord.

Motorsport: Quartararo pakt pole op Le Mans met herstelde arm

16.27 uur: De Franse wegracer Fabio Quartararo start zondag vanaf poleposition in zijn thuisrace op het circuit van Le Mans. De fabrieksrijder van Yamaha was bij de Grand Prix van Frankrijk de snelste in de kwalificaties van de MotoGP. Zijn Spaanse teamgenoot Maverick Viñales reed de tweede tijd en de Australiër Jack Miller (Ducati) zette de derde tijd neer.

Quartararo onderging vorige week nog een operatie aan zijn rechterarm om een zogeheten ’arm pump’ te verhelpen. Het is een fysieke kwaal waar veel motorracers last van hebben. De langdurige spanning op de onderarmen tijdens een race zorgt voor verkramping, waardoor de coureur zijn spierkracht verliest.

Bo Bendsneyder, die zich vorige week ook liet opereren aan een zogeheten ’opgepompte onderarm’, verraste met de zesde startplek in de Moto2. De Spanjaard Raul Fernandez pakte in deze WK-klasse de pole.

Volleybal: Dijkema en Grothues slaan Nations League over

16.03 uur: Volleybalsters Laura Dijkema en Maret Grothues doen niet mee aan de Nations League. Ook Yvon Beliën en Nicole Koolhaas blijven om uiteenlopende redenen buiten de selectie, zo is afgesproken na overleg met bondscoach Avital Selinger. Het viertal sluit later deze zomer weer aan bij de selectie van Oranje.

Selinger heeft achttien speelsters geselecteerd voor de Nations League, het toernooi in Rimini dat voor Nederland op 25 mei begint met een wedstrijd tegen België. Aan de Nations League, eerder World League geheten, doen de beste zestien landen van de wereld mee.

Op 5 juni keren Elles Dambrink en Annick Meijers terug naar Nederland om vervangen te worden door Florien Reesink en Nicole Oude Luttikhuis. Anne Buijs is bij de Nations League aanvoerder van Oranje, meldt volleybalbond Nevobo.

Tennis: Rus naar finale op Spaans ITF-toernooi

15.46 uur: Arantxa Rus heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal D’Emporda. Bij de laatste vier was Rus, de nummer 86 van de wereld, de Kroatische qualifier Tereza Mrdeza met 6-3 6-2 de baas.

Rus, als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Catalonië, neemt het zondag in de finale op tegen de Russin Irina Chromatsjeva.

De 30-jarige Rus kan haar eerste ITF-titel veroveren sinds 2019, toen ze tien keer de beste was op het niveau onder de WTA-toernooien.

Voetbal: Sint-Petersburg voert mogelijk aantal toeschouwers op voor EK

15.11 uur: Bij de EK-wedstrijden die komende zomer in Sint-Petersburg worden gespeeld, zijn wellicht tot wel 50.000 toeschouwers aanwezig. Als de coronasituatie het toelaat, kan het stadion in de Russische stad voor driekwart gevuld worden.

„We zijn er klaar voor om de dichtheid op te schroeven tot 75 procent als de epidemiologische situatie dat toelaat”, zei politicus Boris Piotrowski tegen het Russische persbureau Ria Novosti.

Het stadion in Sint-Petersburg heeft een capaciteit van ongeveer 68.000 toeschouwers. Er worden zes groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld. Sint-Petersburg nam wedstrijden over van Dublin, dat is afgevallen als speelstad.

In Rusland geldt momenteel de regel dat bij sportevenementen één op de twee plekken leeg moet blijven.

Wielrennen: Tweevoudig ritwinnaar Ewan stapt af in Giro

14.46 uur: De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft opgegeven tijdens de achtste etappe in de Ronde van Italië, een heuvelachtige rit over 170 kilometer van Foggia naar Guardia Sanframondi. De 26-jarige topsprinter uit de Belgische ploeg Lotto-Soudal, die de vijfde en de zevende etappe in deze Giro won, kneep na 123 kilometer in de remmen en stapte in de volgwagen.

Vermoedelijk wil Ewan krachten sparen. Hij rijdt dit jaar ook nog de Tour de France en de Ronde van Spanje en de Giro telt niet veel sprintetappes meer. Ewan droeg de cyclaamroze trui als leider van het puntenklassement.

De achtste rit voert het peloton door de Apennijnen en telt één lange beklimming plus een steil klimmetje naar de aankomst.

Schoonspringen: Jansen als achtste naar finale EK schoonspringen op 3-meterplank

14.31 uur: Schoonspringster Inge Jansen heeft bij de EK in Boedapest de finale bereikt op de 3-meterplank. De Europees kampioene van 2019 eindigde in de voorronde na vijf sprongen op de achtste plaats met een score van 282,30. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale, die zaterdagavond op het programma staat.

Jansen heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

De Duitse Tina Punzel was in de voorronde de beste. Ze kreeg 323,10 punten voor haar sprongen.

Roeien: Twee-zonder overtuigend naar halve finale in Luzern

11.20 uur: De mannen in de twee-zonder hebben zich bij het olympisch kwalificatietoernooi op de Rotsee bij Luzern geplaatst voor de halve finale. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek eindigden in de derde en laatste serie als eerste in een tijd van 6.39,69. Alleen het Deense duo was in de eerste heat iets sneller met 6.39,46. De halve finales zijn op zondag. Alleen de eerste twee boten in de finale op maandag verdienen een ticket naar de Olympische Spelen van Tokio.

De vrouwen in de twee-zonder wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Eve Stewart en José van Veen roeiden in hun serie naar de derde plaats in 7.31,69 en zijn aangewezen op de herkansing zaterdagmiddag. Ook voor de vrouwen in de twee-zonder geldt dat alleen de eerste twee in de finale een ticket voor Tokio bemachtigen.

Ook de vrouwen acht komt zaterdag nog in actie op het Zwitserse meer in een voorronde die bepaalt in welke banen de boten zullen uitkomen in de finale. Tien Nederlandse boten hebben zich al geplaatst voor Tokio. Deze boten doen vanaf 21 mei mee aan wedstrijden om de wereldbeker, die ook op de Rotsee plaatsvinden.

Basketbal: Philadelphia stelt eerste plek veilig

09.35 uur: De Philadelphia 76ers hebben zich met een ruime zege op Orlando Magic (122-97) verzekerd van de eerste plaats in Eastern Conference van de Amerikaanse NBA. De ploeg is daarmee als eerste geplaatst voor de play-offs en zal in de eerste ronde de nummer 8 van de reguliere competitie treffen.

Seth Curry maakte twintig punten voor de ’Sixers’, die zondag nogmaals tegen Orlando spelen in de laatste ronde van de reguliere competitie. Sterpspeler Joel Embiid noteerde dertien punten en elf rebounds.

Dallas Mavericks plaatste zich voor de play-offs na een zege op Toronto Raptors: 114-110. Luka Doncic vertolkte een hoofdrol bij de Mavericks met twintig punten, tien rebounds en elf assists. Kristaps Porzingis maakte 21 punten voor de ploeg uit Dallas.

Atletiek: triatlete Kingma pakt brons in WK-wedstrijd Yokohama

09.00 uur: Maya Kingma is het seizoen voortvarend begonnen met de derde plaats in de eerste race uit de WK-series in het Japanse Yokohama. De 25-jarige Maastrichtse moest in de wedstrijd over de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen - 40 kilometer fietsen - 10 kilometer hardlopen) twee Amerikaanse vrouwen voor zich dulden. Taylor Knibb won in 1.54.27, Summer Rappaport werd tweede in 1.54.57. Kingma nam het brons in ontvangst met een tijd van 1.55.05.

De Limburgse mag deze zomer meedoen aan de olympische triatlon in Tokio. Ze kwalificeerde zich vorig jaar met haar zesde plaats op het WK in Hamburg. Met haar derde plaats in Yokohama doet ze goede zaken voor haar ranking. Hoe hoger ze op die ranglijst komt, hoe beter straks in juli haar startpositie in de olympische race.

Kingma maakte indruk op de fiets. Ze sloeg samen met Knibb een gat met de rest van het veld. Op het afsluitende looponderdeel moest ze de Amerikaanse laten gaan en kwam ook de sterk lopende Rappaport haar in de slotfase nog voorbij. Niettemin bereikte de Limburgse triatlete voor het eerst in haar carrière het podium in een wedstrijd uit de WK-series.

Jetze Plat, het boegbeeld van de Nederlandse paratriatlon, was in Yokohama ongenaakbaar op de paralympische afstand van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Hij klokte 55.16 en bleef landgenoot Geert Schipper, die als tweede over de finish kwam, bijna 3 minuten voor. Plat mikt op de Paralympische Spelen in Tokio op drie keer goud: de paratriatlon, de wegwedstrijd in het handbiken en de tijdrit in het handbiken.