Officieel: Luuk de Jong zet krabbel onder driejarig contract bij PSV

De Jong kwam eerder van 2014 tot 2019 uit voor PSV en in die periode won hij met de club drie keer de landstitel. PSV neemt de spits nu weer over van Sevilla, dat drie jaar terug 15 miljoen euro voor De Jong betaalde.

„Er waren stevige onderhandelingen met Sevilla nodig en vrijdagavond ontstond er gelukkig een doorbraak”, zegt John de Jong, directeur voetbalzaken van PSV. „Ook vorig seizoen hebben we een poging gewaagd om Luuk terug naar PSV te halen. Ik ben blij dat het nu wel gelukt is. Luuk brengt ons ervaring, leiderschap en doelpunten en kan maandag al mee naar Duitsland om zich met de selectie voor te bereiden.”

De Jong, die afgelopen seizoen door Sevilla aan FC Barcelona werd verhuurd, zegt blij te zijn met zijn terugkeer. „In alle jaren dat ik hier speelde, zijn we voor de titel gegaan. Het lijkt me logisch dat ik dat weer wil doen. De club is iets moois aan het neerzetten.” De Jong doelt daarmee op de terugkeer van Marcel Brands bij de club, dit keer als algemeen directeur, en de komst van hoofdtrainer Van Nistelrooy. Zij spraken eerder ook al de doelstelling uit komend seizoen voor de landstitel te gaan.