’Rechtvaardige rentree Quincy Promes’

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Hét beeld van de zestiende finales in de KNVB-beker viel niet te zien bij het sensationele treffen tussen Ajax en FC Utrecht of bij De Graafschap-PSV, waar Donyell Malen verwoestend uithaalde, of bij de stunt van Excelsior, dat PEC Zwolle uitschakelde. Het meest bewogen beeld viel waar te nemen toen de cameraman na FC Emmen-FC Groningen een hevig teleurgestelde Arjen Robben spotte.