Tom Dumoulin: ’Ik voelde vandaag: het gaat gewoon niet meer lukken’

De Giro-winnaar van 2017 was na de finish in Loudenvielle al snel verdwenen, teleurgesteld over het verloop van de achtste etappe. Dumoulin moest op de slotklim, de Col de Peyresourde, zijn concurrenten laten gaan. Hij kwam als dertigste over de streep, ruim 2 minuten na de andere klassementsrenners.

„Ik voelde in de laatste paar kilometer van de Port de Balès, toen Wout het overnam van Robert, al dat ik niet de benen had om tot aan de finish met de besten mee te gaan. Ik moest een gaatje laten, maar kon in de afdaling wel weer aansluiten. Ik zat op hangen en wurgen mee. Ik heb toen op de Peyresourde de keuze gemaakt om op kop te gaan rijden voor Primoz”, aldus Dumoulin, die als nummer 5 van het klassement aan de etappe was begonnen, met 13 seconden achterstand op geletruidrager Adam Yates.

De mede-kopman van Jumbo-Visma offerde zich op voor Roglic, de andere kopman van de Nederlandse ploeg. „Uiteindelijk zat Primoz op een gegeven moment geïsoleerd, dat was ook niet wat we wilden. Maar ja, waarschijnlijk was ik er ook van af gegaan zonder kopbeurt”, zei Dumoulin, die in klassement naar de vijftiende plek zakte op 2 minuten en 20 seconden van Yates.

„Het was gewoon een heel lastige finale voor ons. We hadden gehoopt met meer mannen op de Peyresourde te zitten. Ik ben nu weggevallen uit het klassement, maar gelukkig staan we er met Primoz nog steeds supergoed voor. We zijn van start gegaan met het algemene doel om te proberen de Tour te winnen. Primoz heeft daar nu gewoon nog steeds heel goede kaarten voor. We gaan daar vol voor.”

De Sloveen staat tweede in het klassement, op 3 seconden van Yates. Zondag is de tweede Pyreneeënrit, daarna hebben de deelnemers aan de Tour een rustdag.