Mauricio Pochettino complimenteert Xavi Simons en erkent moeilijkheden Georginio Wijnaldum

„Ik had misschien wel met andere spelers moeten beginnen”, zo gaf Pochettino na afloop toe doelend op Simons en de andere invallers Edouard Michut en Thilo Kehrer. Laatstgenoemde was een kwartier voor tijd zelf verantwoordelijk voor de gelijkmaker. „Zij brachten onze ploeg hernieuwd enthousiasme en energie, want daarvoor was onze balcirculatie te laag.”

De Nederlander van PSG die in de basis begon, Georginio Wijnaldum, had het een stuk zwaarder. Hij werd bij de absentie van Lionel Messi, Neymar en Angel di Maria als rechtsbuiten geposteerd. „Hij heeft veel ervaring en heeft bij grote clubs op veel verschillende posities gespeeld. Maar de balans op het veld moet wel in orde zijn. Ik denk niet dat het per se aan zijn positie lag dat hij een lastige wedstrijd had.”

Bij Lyon was trainer Peter Bosz tevreden met het gelijke spel tegen de koploper van de Ligue 1. „Mijn spelers hebben alles gegeven. Je moet niet vergeten dat sommigen van hen slechts drie keer hadden meegetraind. Op het einde was de tank bij hen dan ook echt leeg. Dan denk ik dat je tevreden moet zijn met een punt.”

In de Franse competitie heeft PSG een voorsprong van elf punten op OGC Nice en Olympique Marseille, waarbij Marseille nog wel een wedstrijd te goed heeft. Lyon staat op de elfde plaats.