Dick van Egmond Ⓒ ANP

In de volksmond is hij de scheidsrechtersbaas van Nederland, maar bij zijn werkgever KNVB staat Dick van Egmond op de loonlijst als coördinator scheidsrechterszaken. Van Egmond is blij met de Gouden Kaart-verkiezing voor de arbiter van het jaar. Maandag krijgt topscheidsrechter Björn Kuipers als opvolger van Bas Nijhuis de Gouden Kaart.