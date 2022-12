Artsen Pelé: ’Zijn gezondheid blijft verbeteren’

Pelé wordt in een ziekenhuis van São Paulo behandeld aan een luchtweginfectie. „Zijn toestand blijft verbeteren, met name de luchtweginfectie”, verklaarden zijn dokters. Pelé verblijft op een standaardkamer, is goed bij de tijd en zijn vitale functies worden stabiel genoemd.

Bij de drievoudig wereldkampioen werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. Volgens Braziliaanse media heeft hij uitzaaiingen in zijn lichaam. Twee dochters ontkenden de berichten dat hun vader palliatieve zorg krijgt omdat de chemotherapie tegen kanker niet zou aanslaan.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met zijn land. Hij wordt gezien als een van de beste voetballers ooit.