Luis Rubiales: ik blijf vechten om mijn naam te zuiveren

Rubiales gaf wel toe dat hij fouten heeft gemaakt en bood nogmaals zijn excuses aan. Maar hij herhaalde dat hij zich slachtoffer voelt van een hetze, waar hij tegen blijft vechten. "Ondanks de politieke druk, de druk vanuit de media en alle leugens, manipulaties en censuur blijf ik vertrouwen op de onafhankelijke instanties, die deze kwestie moeten oplossen", zei Rubiales, in een verklaring die in handen is van de Spaanse krant El Mundo. De FIFA heeft Rubiales voor negentig dagen geschorst in afwachting van het onderzoek dat de tuchtcommissie van de mondiale federatie naar hem is gestart.

De Spaanse sportrechtbank TAD maakte vrijdag bekend dat het een disciplinaire procedure heeft geopend tegen Rubiales voor "ernstig wangedrag". De Spaanse regering had de TAD eerder verzocht een procedure op te starten vanwege "zeer ernstig wangedrag". De hoogste sportraad in Spanje had Rubiales dan kunnen schorsen. Bij deze kwalificatie kan dat niet, daarom is er nu een procedure gestart.

Bekijk ook: Moeder Spaanse voetbalvoorzitter ontslagen uit ziekenhuis

De omstreden kus heeft tot veel reacties geleid. Sarina Wiegman droeg haar titel van vrouwelijke coach van het jaar donderdag op aan de Spaanse speelsters. Wiegman is bondscoach van de Engelse vrouwen, die in de finale van Spanje verloren.