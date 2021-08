Live Eredivisie: Feyenoord start met debutant Aursnes maar mist Jahanbakhsh

Zaterdag

Ajax heeft in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen direct een ruime overwinning geboekt op NEC. In de eerste helft gaf de formatie van trainer Erik ten Hag een wervelende voetbalshow weg en scoorden de Amsterdammers liefst vijf keer. Na rust nam Ajax wat gas terug en kwam er geen doelpunt meer bij.

PSV

PSV boekte zaterdagavond een eenvoudige overwinning op Heracles Almelo. Veel basisspelers kregen rust van Roger Schmidt of waren er met het oog op de dubbel tegen Benfica zelfs helemaal niet bij. Er stond desondanks nog voldoende kwaliteit om te winnen: 0-2.

AZ

Eerder op de avond kon AZ niet winnen op bezoek bij RKC Waalwijk. Het leegelopen AZ ging met 1-0 onderuit. Matchwinnaar aan de kant van de thuisploeg was Michiel Kramer. Hij scoorde vlak voor rust het enige doelpunt.

Fortuna

Fortuna Sittard is het Eredivisieseizoen goed begonnen begonnen met een 2-1 thuisoverwinning op FC Twente. Twente-aanwinst Ricky van Wolfswinkel was meteen belangrijk voor zijn nieuwe club. De spits opende tien minuten voor rust de score. In de tweede helft nam Fortuna het initiatief. Dat leidde tot de gelijkmaker en uiteindelijk ook nog voor de winnende treffer.

ZONDAG

FC Groningen

Promovendus Cambuur Leeuwarden heeft bij de rentree in de Eredivisie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen punten uit het vuur kunnen slepen. In de 93e minuut was er een fenomenaal kunststukje van invaller Jørgen Strand Larsen voor nodig om de winst naar Groningen mee te nemen: 1-2.

Feyenoord start met debutant Aursnes maar mist Jahanbakhsh

Feyenoord begint om 16.45 uur zonder Alireza Jahanbakhsh aan het uitduel met Willem II. De opvolger van Steven Berghuis viel donderdag geblesseerd uit tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Luzern en is nog onvoldoende hersteld om in Tilburg in actie te kunnen komen.

De Noorse aanwinst Fredrik Aursnes debuteert voor Feyenoord. De middenvelder is niet speelgerechtigd voor het duel van donderdag met IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi en Malacia; Aursnes, Toornstra, Til en Kökcü; Linssen en Sinisterra.

Vrijdag

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 0-1

Zaterdag

RKC Waalwijk - AZ 1-0

Heracles Almelo - PSV 0-2

Fortuna Sittard - FC Twente 2-1

Ajax - NEC 5-0

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - FC Groningen 1-2

14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse 0-1

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam 4-0

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

