Live Eredivisie: Madueke verdubbelt de score voor PSV

Trainer Roger Schmidt van PSV geeft een groot aantal spelers rust bij de uitwedstrijd tegen Heracles, de eerste wedstrijd van het seizoen. Van de vaste kern spelen alleen Ramalho, Madueke en Sangaré, terwijl Davy Pröpper de plaats inneemt van Marco van Ginkel. De andere spelers worden gespaard voor de uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica.

Het is duidelijk dat PSV de prioriteit legt bij het duel waarin kwalificatie voor de Champions League te verdienen is. Van Ginkel, Max en Boscagli, die op het punt staat vader te worden, zitten niet bij de selectie. Joël Drommel, Mario Götze en spits Eran Zahavi zitten op de reservebank.

Vorige week werd verwacht dat Schmidt zijn team aan zou passen voor het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax. Toen speelde alleen Pröpper voor Van Ginkel en hield hij de rest van het team in tact. PSV won met 0-4 in Amsterdam.AZ begint zonder Teun Koopmeiners. De middenvelder, die nog hoopt op een mooie transfer, start op de bank. Bruno Martins Indi is de aanvoerder in Waalwijk. Hobie Verhulst verdedigt het doel van de bezoekers uit Alkmaar, die deze zomer afscheid hebben genomen van Marco Bizot, Calvin Stengs en Myron Boadu. Trainer Pascal Jansen kan ook nog geen beroep doen op de geblesseerde Owen Wijndal.

Ajax

Edson Álvarez begint om 21.00 uur met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen NEC. De Mexicaan speelde begin deze maand nog met Mexico de finale van de Gold Cup. Hij ontbrak vorige week nog in de basisformatie voor het verloren duel met PSV in de Johan Cruijff Schaal (0-4).

Daley Blind vervangt de geblesseerde linksback Nicolás Tagliafico. Maarten Stekelenburg keert terug onder de lat. De doelman maakte vrijdag bekend dat hij stopt als international. De 38-jarige keeper wil zich volledig op Ajax concentreren.

AZ

Eerder op de avond kon AZ niet winnen op bezoek bij RKC Waalwijk. Het leegelopen AZ ging met 1-0 onderuit. Matchwinnaar aan de kant van de thuisploeg was Michiel Kramer. Hij scoorde vlak voor rust het enige doelpunt.

Vrijdag

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 0-1

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - AZ 1-0

18.45 uur: Heracles Almelo - PSV

20.00 uur: Fortuna Sittard - FC Twente

21.00 uur: Ajax - NEC

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - FC Groningen

14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

