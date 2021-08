LIVE: Go Ahead en Heerenveen trappen Eredivisie af

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Go Ahead is een van de drie nieuwelingen op het hoogste niveau. SC Cambuur, dat vorig seizoen de titel pakte in de Keuken Kampioen Divisie, en NEC zijn de andere twee. NEC speelt zaterdag in Amsterdam tegen Ajax, Cambuur neemt het een dag later in eigen stadion op tegen FC Groningen. ADO Den Haag, VVV-Venlo en FC Emmen degradeerden vorig seizoen uit de Eredivisie.

Ajax

Ajax hoopt voor de derde keer op rij de landstitel te behalen. Vorig seizoen bedroeg de voorsprong op nummer 2 PSV liefst 16 punten. De Eindhovenaren hopen het gat dit jaar te kunnen dichten.

PSV

PSV speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Feyenoord, dat vorig seizoen niet verder kwam dan de vijfde plek, trapt zondag in Tilburg tegen Willem II af voor het eerste duel van het nieuwe seizoen.

Vrijdag

20.00 uur: Go Ahead Eagles - SC Heerenveen

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - AZ

18.45 uur: Heracles Almelo - PSV

20.00 uur: Fortuna Sittard - FC Twente

21.00 uur: Ajax - NEC

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - FC Groningen

14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

